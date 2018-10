Fondos soberanos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Singapur es un ejemplo de productividad y de generación de riqueza. Con un modelo político que podría ser cuestionable por no existir impunidad ni corrupción, aplicando “mano dura” y pena de muerte a delincuentes, tiene sin duda en su estrategia económica la ruta exitosa -que todos quisiéramos encontrar-, para generar riqueza y distribuirla. Sus estrategias innovadoras son: leyes estrictas y su cumplimiento, educación tecnológica que hace “ingeniería en reversa” de las innovaciones de otros, sueldos altos a funcionarios públicos a quienes pagan por resultados, y la creación inteligente de fondos público-privados para generar riqueza.Con apenas 50 años cumplidos como País independiente y con un territorio de la mitad del municipio de León, es el número uno en los principales rankings del mundo: educación, competitividad, tecnología, eficiencia gubernamental, etc. A principios de los años 60, el gobierno de Singapur se convirtió en accionista de un conjunto de empresas locales, en sectores donde podían ser competitivos y con gran valor agregado, como manufacturas y construcción naval. Al tener utilidades en proyectos innovadores, se acumularon capitales para formar su fondo soberano de inversión.Un fondo soberano de inversión, es un vehículo de inversión de propiedad estatal que controla una cartera de activos financieros nacionales e internacionales. Generalmente, el capital proviene de la exportación de materias primas (gas o petróleo) y sus inversiones se componen de acciones, bonos, derivados financieros y propiedades inmobiliarias para darle vivienda a los singapurenses. El Government of Singapore Investment Corporation Private Limited (GIC) fue establecido en 1981 para hacer crecer las reservas internacionales de Singapur haciendo negocios en todo el mundo (y en México y en León).Es cultural, pero en América Latina no hemos incursionado en los fondos de inversión soberanos; tampoco está arraigada la estrategia de que los gobiernos federal, estatal o municipal planteen proyectos de inversión que generen valor y utilidad y así hacer crecer los recursos disponibles para detonar el desarrollo. En un modelo económico neo-keynesiano (orientado al socialismo de Estado donde éste es el motor de la economía) no está planteada esta estrategia. Y no existe porque el Estado provee al pueblo de los básicos. Es el garante. Pero en una economía neo-liberal, abierta, es el mercado el que realiza las inversiones y les genera valor.Paradójicamente, Singapur plantea que la verdadera riqueza debe generarse primero y después repartirla, no pensar primero en repartirla cuando no se genera riqueza. Es decir, “primero alimentar a la vaca y después sacarle leche”, no al revés. En México en los periodos neo-keynesianos (años treintas a los ochentas) procedimos así, pero con poco éxito, pues las empresas estatales quebraron. Es en el periodo de apertura comercial que inicia en los noventa, que nuestro gobierno planteó proyectos de inversión pública, pero con enfoque de que debían ser conducidos por la iniciativa privada y se probaron esquemas como los proyectos PPS (participación público-privada) pero que tenían como motor al capital privado y como socio secundario al Estado. Así se han construido hospitales, universidades, carreteras, aeropuertos, llevándose las utilidades las empresas privadas.El modelo de Singapur paradójicamente, es neo-keynesiano en el País más abierto y desregulado del mundo. Es el Estado quien genera los proyectos, los conduce y busca socios privados. Lo interesante es que tienen el arte de identificar proyectos inmobiliarios, puertos, bancos, refinerías, que generan valor y utilidad y, por tanto, remanentes en las arcas públicas que se tradujeron en enormes fondos soberanos de inversión.¿Cómo aplicar estas ideas en Guanajuato? Poniendo a trabajar los dineros que guarda nuestro gobierno en sus diferentes bolsas, invertidos en proyectos que generen riqueza e incrementen las reservas y éstas se transformen en formar capacidades en las clases sociales más pobres. Guanajuato se ha administrado bien; no tenemos deuda en la práctica, pero tampoco generamos riqueza; nuestros dineros descansan en bancos a tasas de menos del 6% anual, en tanto la inflación las pulveriza. ¿Es labor del gobierno generar riqueza? Para Singapur, sí. Para nosotros no. Guanajuato tiene reservas del orden de decenas de miles de millones de pesos; SAPAL las tiene, el Puerto Interior las tiene, el ISSEG las tiene. ¿Hay condiciones para crear un fondo de inversión soberano? Sí.El asunto es crear el modelo financiero y la empresa administradora de fondos y crear bancos de proyectos de riesgo para los mejores emprendedores locales. Temasek Holdings es una compañía de inversiones propiedad del Gobierno de Singapur, administra una cartera de inversiones de unos 200 billones de dólares y es un accionista e inversionista en sectores, como servicios bancarios y financieros, logística, transportes, infraestructura mercado inmobiliario, telecomunicaciones y medios de comunicación, consumo, entretenimiento, ingeniería y tecnología, ciencias de la salud, educación, así como energía y recursos. ¿Será difícil crear Guanajuato Holdings? No. Es posible y necesario.* Director de la Universidad Meridiano