Gobernador: Diga Sí a un Guanajuato diverso

Estimado Gobernador,Reciba un saludo de nuestra parte. El motivo de enviarle la presente es hacer de su conocimiento que, después de casi veintisiete años de gobiernos del Partido Acción Nacional en Guanajuato, la atención hacia las personas con orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones de género y características sexuales no normativas han sido ignorada por quienes han ocupado el lugar que ahora ostenta.De manera desafortunada, la información sociodemográfica que le podríamos compartir para dimensionar el fenómeno de violencia y discriminación que este grupo de población vive en el Estado es escasa. Lo anterior, dicho sea de paso, porque las autoridades gubernamentales les invisibilizan al no recolectar datos relacionados con la orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales de las personas guanajuatenses.Hablamos con conocimiento de causa, pues en 2016 nos encargamos de poner a prueba a diversas entidades públicas del Gobierno del Estado. En aquella ocasión, realizamos un ejercicio de solicitudes de información pública que requerían cualquier tipo de datos que hicieran referencia a esta población. De manera sorpresiva, encontramos que las entidades públicas en Guanajuato aseguran que no es su obligación recolectar este tipo de información, situación que vale la pena destacar pues evidencia que las autoridades desconocen los marcos regulatorios de derechos humanos.No obstante, la reciente Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2017) destaca, por ejemplo, que en Guanajuato el 69.1% de la población justifica en poco o nada que dos personas del mismo género vivan juntas como pareja. Si acaso usted se pregunta, cómo es que el Gobierno del Estado puede cambiar las percepciones sobre esta población, la podríamos ofrecer una amplia gama de respuestas.En primera instancia, decirle que el hecho de la legislación local no permita a dos personas del mismo género casarse y obligue a las personas transgénero a llevar un juicio para el reconocimiento de su identidad, en vez de poder hacerlo por la vía administrativa, estigmatiza a este grupo de población. El rol del derecho como instrumento legitimador de la violencia y la discriminación, ha sido estudiado como fenómeno en varias oportunidades.Por otro lado, el Gobierno del Estado tiene un importante espectro de acción si hablamos de facilitar el acceso a derechos sociales como la educación, la salud, el trabajo y la seguridad social. En materia educativa, por ejemplo, tenemos una deuda importantísima con las personas transgénero. Y es que después de vivir discriminación y violencia durante toda su experiencia escolar, las posibilidades de que dejen su estudios son altísimas y por tanto, sus oportunidades de trabajo de reducen dramáticamente. Ello, sin mencionar los efectos que el acoso escolar causa en el autoestima de toda la niñez LGBTQ+.Al respecto, poco le costaría la adopción de protocolos de atención para prevenir el acoso escolar en el Estado basado en la orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales de las personas. Mismo caso para la atención de la salud, área en la que este grupo de población enfrenta estigma por parte de quienes prestan estos servicios en hospitales y centros de salud públicos.Otras acciones a tomar en cuenta son el acceso a terapias de sustitución hormonal, el reconocimiento de derechos patrimoniales entre parejas del mismo género, la creación de oportunidades de trabajo para personas transgénero en el servicio público, entre muchas otras.Le enviamos esta carta con la firme convicción de que podemos generar sinergia con su gobierno durante los próximos seis años y con la esperanza de que decida dar un “giro al timón” en las políticas públicas para la atención de la diversidad sexual en Guanajuato.Atentamente,Amicus DH, A.C.