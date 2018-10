¿Hizo traición a la Patria Peña Nieto?

[email protected]

[email protected]

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Parece ser que la reforma energética que hizo Peña, fue por orden de sus amos del norte. Están surgiendo evidencias que son verdaderamente alarmantes y que hacen sospechar que fue una total y vil mentira, lo que decía Peña de esta reforma: para inyectar capital y tecnología al país y que se iban a abaratar los costos de los energéticos.Lo que podemos comprobar, fehacientemente, es que los costos de los energéticos no sólo no han bajado de precio, sino que por el contrario, han subido. Por ejemplo, la gasolina en un año prácticamente se ha duplicado. Hace un año con 100 pesos se ponían 8 litros de la verde, y ahora con 200 pesos solamente son 10 litros. Ya le faltan menos de dos meses a Peña para terminar su fatídico sexenio y nunca se vieron los resultados supuestamente benéficos de esta reforma. El gas, también ha subido casi a los doble en un año, el diesel igualmente, la luz, etc. y esto ha traído consigo, mayor carestía e inflación, por lo que en lugar de estar mejor, estamos peor que antes de esa reforma, porque el nivel y calidad de vida del mexicano ha bajado drásticamente.Pero hay todavía algo más grave que esto. Resulta, estimado lector, que la reforma energética se hizo para complacer a las refinerías de Estados Unidos y a las compañías que se dedican a la exploración y extracción del petróleo. ¿Por qué? Porque ya está saliendo a la luz todo el perverso “enjuague” de Peña y cómplices que lo acompañan. En las clausulas de los contratos con ellas, se estipula que tienen derechos sobre nuestro suelo, nuestras aguas y medio ambiente. Según esta información, ellas pueden hacer el “fracking” y que si una autoridad ambiental se los impide, a pesar de eso pueden seguir, porque está firmada esta autorización por parte del gobierno de Peña. Pero ¿Que es el fracking? Voy a tratar de explicarlo, lo más sencillo y breve posible. Se trata de petróleo y gas natural que se encuentran atrapados en los poros de formaciones rocosas poco permeables denominadas lutitas situadas en el subsuelo que se encuentran a profundidades entre mil y cinco mil metros y debido a la baja permeabilidad de las lutitas la extracción de los hidrocarburos requiere la utilización de la fracturación hidráulica o fracking. Esta técnica parte de la perforación de un pozo vertical hasta alcanzar la formación que contiene gas o petróleo. Seguidamente se realizan una serie de perforaciones horizontales en la lutita que pueden extenderse por varios kilómetros en diversas direcciones, y a través de estos pozos horizontales, se fractura la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión, que fuerza el flujo y salida de los hidrocarburos de los poros, pero este flujo disminuye muy pronto, por lo cual es necesario perforar nuevos pozos para mantener la producción de los yacimientos, por esta razón, la fracturación hidráulica conlleva la ocupación de vastas extensiones de territorio y la disminución de la disponibilidad del agua existente en la zona, ya que la fracturación de un solo pozo, requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua, lo que obviamente, acarrea la disminución de la cantidad de agua disponible, pone en peligro los ecosistemas y el impacto ambiental es devastador, además de la contaminación de las fuentes de agua subterráneas, por sustancias de gran toxicidad como el metanol, benceno, etc. Ya Peña autorizó, indebidamente, y ya se está realizando este fracking en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, y ya quieren hacerlo en otros estados como en la hermosa sierra de San Luis Potosí, aunque los habitantes ya se están uniendo para evitar que sus hermosos ríos, lagunas y bosques sean extinguidos.De hecho y ante la inminente llegada del nuevo gobierno, que seguramente va a clausurar y negar más permisos de fracking, las compañías de Estados Unidos ¡ya se ampararon! Quieren seguir destruyendo al país con la complacencia y complicidad de Peña Nieto, por esto y más yo creo que a este individuo se le debe juzgar por traición a la patria. ¿O usted qué opina, estimado lector?POSDATA UNO.- Lo que dijo Roberto Madrazo de que Calderón, en el 2006, hizo fraude electoral en contra de López Obrador es verdad. Cuando yo estaba en radio tecnológico lo documenté ampliamente. Expuse que sólo aquí en Guanajuato Juan Manuel Oliva hizo un fraude, a favor de Calderón, de más de 250 mil votos. De hecho, hasta se encontraron muchas boletas en la basura que estaban a favor de Obrador. Esa fue una de las razones por las que me quitaron de mi programa de radio “Comentarios y Entrevistas”, por instrucciones de “arriba” (léase Martita Sahagún y Fox).POSDATA DOS.- La masacre del 2 de octubre se sigue recordando como un episodio trágico y perverso de nuestra historia. Quizá fueron cientos o miles los estudiantes asesinados. Es difícil saber la verdad de cuántos fueron. No se ha cerrado esta cicatriz y sigue doliendo en el espíritu colectivo de esta nación. Este tipo de sucesos jamás deben volver a pasar.Comentarios y opiniones a los correos:Twitter:@gonzalezmelecio