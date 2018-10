La cuarta transformación ¿austera?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una de las cosas que ha pregonado AMLO es su aparente austeridad que comparte su equipo, pero que en los hechos, demuestran todo lo contrario y lo anterior lo afirmo por la boda por demás suntuosa, con la que se desposó Cesar Yáñez con Dulce Silva, en la ciudad de Puebla, sobre todo por el hecho de que el antes mencionado César Yáñez es un colaborador estrecho desde hace muchos años, del actual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien fue el testigo principal de la boda civil y que ha dado mucho de que hablar, por la fastuosidad del evento y por su aparición en la revista más antigua del corazón que se denomina Hola.Contradice lo anterior, con lo que López Obrador ha llamado la cuarta transformación de México, que no es otra cosa que una falacia, como lo están demostrando los hechos.Lo anterior lo afirmo, porque no es equiparable esta elección, con la transformación que tuvo nuestro país, a causa de la guerra de independencia que la inició Hidalgo, con Madero en la revolución Mexicana junto con otros líderes y la desamortización de los bienes por parte del gobierno a la iglesia católica, iniciada por Benito Juárez.La cuarta transformación, a la que aludió AMLO, se refiere entre varias cosas, el combate a la corrupción que se ha enseñoreado en nuestro país y que según afirma entre otras cosas, además del combate a la misma, de manera frontal, dar acceso a los “pobres” que por fin acceden al Palacio Nacional, como lo asegura López Obrador sobre todo, en el debate presidencial que se llevó a cabo en la última campaña política, haciendo referencia al artículo publicado por Edna Jaime hace algunos meses.La realidad es que no queremos otro caudillo en la actualidad, ni está preparado nuestro país, para tenerlo. Como sociedad, si debemos promover cambios sustanciales, que permitan rescatar y promoverlos y que permitan al Estado, ser rescatado de la debilidad y la corrupción que lo corroe, según afirma la propia columnista.Según Kofi Atta Annan, ex secretario de las naciones unidas contra la propia corrupción, “Esta es una plaga insidiosa, que tiene amplios efectos corrosivos sobre la sociedad, socava la democracia y el Estado de derecho, conduce a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, erosiona la calidad de vida y permite el florecimiento del crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana” lo que nos da a entender, que el combate a la corrupción, no es privativo de México.Sin embargo, en nuestro país, es en donde se ha dado con una gran intensidad al grado que ocupa, uno de los primeros lugares en cuanto a la corrupción se refiere.Ésta va unida necesariamente a la impunidad, ya que más del 90% de los casos, la corrupción no es castigada por la ineficiencia de las leyes, o la omisión por parte de los funcionarios, de la aplicación estricta de las mismas, para que pague, el que sea responsable y no suceda lo que está ocurriendo de manera corriente.La realidad, es que se ha tratado de mantener enanas a las instituciones, con el pretexto y la dilación para fortalecerlas, por los propios intereses de los políticos que las mantienen y aplican, según su propio criterio.Sin embargo, el impulso ciudadano en el sentido del combate a la corrupción, no ha tenido precedentes y continúa incansablemente, hasta que por fin algún día, rinda los frutos esperados.Por eso el cambio está resultando una verdadera falacia, parafraseando lo afirmado por Raymundo Riva Palacio, otro columnista al que hago referencia, porque se está tratando de cambiar, sin cambiar realmente.En la revista mencionada, también aparece la foto del presidente electo junto con su esposa, además de los novios aludidos, esto en doce páginas bellamente ilustradas, que reflejan la boda en toda su dimensión y sin limitaciones de ninguna especie, pues fue hecha a todo lujo posible.Lo anterior contradice tanto en el colaborador, como en el propio AMLO, la austeridad republicana, tantas veces prometida y tan poco hecha efectiva hasta la fecha y a este tipo de fiestas me estoy refiriendo, aunque AMLO se justifique que él, sólo fue como invitado a un acto de tipo social, que insisto contradice a si como a su equipo, con la austeridad tantas veces mencionada, pues con AMLO o sin él, seguiremos en la lucha contra la corrupción y la impunidad.