A nivel mundial existe una tendencia de. Si bien es un elemento natural de la vida, esto conlleva a una pérdida de autonomía en losEn nuestro país y de manera más específica en nuestro estado, esta situación no es la excepción. Con todo esto surge la necesidad de “cuidado”, de contar con ayuda de otras personas para satisfacer las necesidades básicas del, a través delLa experiencia de cuidar involucra unay un, el de tratar de cuidar a la persona a su cargo, y a la vez intentar seguir con su vida y sus otros roles, ya sea el deetc. Esto provoca un aumento en la, lo cual si no se logra manejar adecuadamente puede traerPor lo tanto, puede comprometer la vida, la salud, el bienestar, el cuidado y el autocuidado no solo del cuidador sino del paciente.Es de suma importancia identificar y proponerBrindar siempre una atención de calidad y con un gran sentimiento de empatía y calidez.Debido a que, no debemos descuidarlos a ellos también y ofrecerles oportunidades para mejorar su calidad de vida.Por esta situación es importante trabajar en la formación de personas interesadas en salvaguardar elen todo momento, darle las herramientas suficientes para que conozcan de qué manera se puede mantener yque, por deber social, moral o por afinidad han decidido cuidar.Pero debemos aceptarlo por romántico que parezca,y puede ser una tarea muy dura. Ya que, y eso puede generar rechazo hacia la persona que depende de él.Por ello es vital ser conscientes de que tambiénPues el estrés, la fatiga y el agotamiento se producen como consecuencia de la lucha diaria para cuidar al dependiente.Todo ello puede desembocar en el llamadoEsta afección se caracteriza por unSi cuidador y dependiente conviven, este desgaste es aún mayor. Si el cuidador reprime con mucha frecuencia sus sentimientos y emociones, aumenta la presión que soporta. Esto puede desembocar en actitudes y sentimientos negativos hacia la persona dependiente, además de desmotivación, depresión, angustia, agobio, irritabilidad e incluso violencia., porque si bien es cierto que nadie da lo que no tienen. No podemos pedir a ellos den la mejor de lassi ellos no están en una condición optima de bienestar.