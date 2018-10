Trump y la aristocracia del fraude

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Resulta que puede que no le haya hecho justicia al presidente Donald Trump.Verán, siempre he dudado de sus afirmaciones de que es un gran negociador de acuerdos. Sin embargo, nos acabamos de enterar de que sus dotes negociadoras comenzaron a temprana edad. De hecho, fueron tan impresionantes que ya ganaba 200.000 dólares al año en dólares actuales a una muy corta edad.En específico, eso era lo que ganaba cuando tenía 3 años. Para los 8 años ya era millonario. Claro que el dinero salió de su padre, quién pasó décadas evadiendo impuestos que legalmente tenía que pagar por el dinero que les daba a sus hijos.El reportaje de The New York Times, que ha sido todo un éxito, sobre la historia del fraude de la familia Trump en realidad tiene que ver con dos tipos de fraudulencia diferentes aunque vinculados.Por una parte, la familia cometió fraude fiscal a gran escala, usando diversas técnicas de lavado de dinero para evitar pagar lo que debía. Por la otra, la historia que Donald Trump cuenta sobre su vida —esa imagen que tiene de sí mismo de un empresario que se forjó solo y que hizo miles de millones de dólares de la nada— siempre ha sido una mentira: no solo heredó su fortuna, recibiendo el equivalente a más de 400 millones de dólares de su padre, sino que además Fred Trump rescató a su hijo cuando sus negocios salieron mal.Algo que se puede inferir de estas revelaciones es que los seguidores de Trump que imaginan haber encontrado a un partidario de decir las cosas como son que drenará el pantano mientras usa su perspicacia empresarial para hacer a Estados Unidos grandioso de nuevo han sido engañados a lo grande.Sin embargo, la historia del dinero de Trump es parte de otra más amplia. Incluso entre aquellos que se sienten molestos por el grado en que vivimos en una era de gran desigualdad y creciente concentración de la riqueza entre los más adinerados ha habido una tendencia a creer que la gran riqueza, casi siempre, se gana más o menos de manera honesta. No ha sido sino hasta ahora que la gran cantidad de corrupción descarada y los delitos que subyacen en nuestra marcha hacia la oligarquía han comenzado a hacerse patentes.Hasta hace poco, mi suposición era que la mayoría de los economistas, incluso los expertos fiscales, habrían estado de acuerdo en que la elusión fiscal de las empresas y los ricos —que es legal e implica el uso de las leyes fiscales para reducir la carga impositiva— era un problema importante, pero que la evasión fiscal —ocultar dinero al recaudador— era un problema menor. Era evidente que muchos ricos estaban aprovechándose de vacíos legales, aunque moralmente dudosos, en el código fiscal, pero la opinión prevaleciente era que sencillamente defraudar a las autoridades fiscales, y por ende a la gente, no era algo tan generalizado en los países avanzados.No obstante, esta opinión siempre se sustentó en bases inestables. Después de todo, la evasión fiscal, casi por definición, no aparece en las estadísticas oficiales y los megárricos no tienen el hábito de hablar de lo magníficos que son como evasores fiscales. Para darnos una idea más completa del tamaño del fraude, tenemos que hacer lo que hizo The Times —investigar de manera exhaustiva las finanzas de una familia en específico— o depender de golpes de suerte que revelen lo que anteriormente estaba oculto.Hace dos años, un enorme golpe de suerte apareció en forma de los papeles de Panamá, un tesoro de datos filtrados desde un bufete jurídico panameño especializado en ayudar a la gente a ocultar su riqueza en paraísos fiscales, y una filtración más pequeña desde HSBC. Aunque los detalles desabridos revelados por esas filtraciones llegaron de inmediato a los encabezados, su verdadero significado solo ha quedado claro con el trabajo que hicieron Gabriel Zucman de la Universidad de California en Berkeley y sus colegas en colaboración con las autoridades fiscales escandinavas.Al hacer coincidir la información de los papeles de Panamá y otras filtraciones con los datos fiscales nacionales, esos investigadores descubrieron que la evasión fiscal descarada es grande entre los más ricos. Los verdaderamente ricos acaban pagando una tasa impositiva efectiva mucho más baja que los simplemente ricos, no debido a los vacíos en las leyes fiscales, sino porque violan la ley. Los contribuyentes más ricos, descubrieron los investigadores, pagan en promedio 25 por ciento menos de lo que deben, y claro, muchos individuos pagan incluso menos que eso.Se trata de una cantidad considerable. Si los ricos de Estados Unidos evaden impuestos en la misma medida (cosa que seguramente hacen), tal vez le cuestan al gobierno tanto como el programa de cupones de alimentos. Además, están usando la evasión fiscal para atrincherarse en sus privilegios y pasarlos a sus herederos, que es la verdadera noticia de Trump.La pregunta obvia es ¿qué están haciendo nuestros representantes electos con esta epidemia de defraudación? Bueno, los republicanos en el Congreso han estado en ello desde hace años: de manera sistemática han reducido el financiamiento del Servicio de Rentas Internas, para paralizar su capacidad de investigar la defraudación fiscal. No solo nos gobiernan evasores fiscales; tenemos un gobierno de evasores fiscales para evasores fiscales.Así que de lo que nos venimos enterando es de que la noticia de lo que realmente está ocurriendo con nuestra sociedad es todavía peor de lo que pensábamos. No solo se trata de que el presidente de Estados Unidos es, como lo dijo el reportero fiscal consumado David Cay Johnston, un “vampiro financiero”, que engaña a los contribuyentes como ha engañado a casi todos los que hacen tratos con él.Además de eso, nuestra tendencia hacia la oligarquía —el gobierno de los pocos— también se ve cada vez más como una kakistocracia, el gobierno de los peores, o al menos de los menos escrupulosos. La corrupción no es sutil; todo lo contrario, es más descarada de lo que cualquiera se imaginó. Además es profunda y ha infectado nuestra política, de manera muy literal, hasta los niveles más altos.