Video. Viernes sangriento: matan a 16, 8 en Salamanca

Y asesinan a otros ocho en seis municipios

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Grupos armados ultimaron ayer a balazos aSegún autoridades policialesen la calle Rogelio Gutiérrez Solórzano número 31 esquina con Las Torres, en La Cruz, donde quedaron los cuerpos de tres hombres.Las víctimas fueron identificadas como Vidal Eduardo, alias “El Jouh” quien era desempleado; Ricardo, obrero de 28 años; y Víctor Hugo, alias “El Pandora” y/o “El Raider” de 24 años.En el inmueble hallaron varios casquillos percutidos de calibre corto y largo, así como diversas dosis de droga e instrumentos para su consumo.Alrededor de las 6 de la mañana fue hallado el cadáver de Alan Javier, obrero de 20 años, con un disparo en la cabeza.La víctima estaba en una habitación de la casa marcada con el número 305 de la calle Emilio Portes Gil, en la colonia San Juan.Vecinos dijeron que minutos antes oyeron disparos sobre la calle Hidalgo, cerca de “Grúas Juárez”.El informe oficial dice que al lugar llegaron sujetos armados a bordo de camionetas, quienes dispararon contra la casa a donde entraron de forma violenta, hirieron al joven y huyeron.ubicada en la calle Santa Carolina casi esquina con Santa Úrsula, en la colonia El Pitayito, y mataron a José Florentino, alias “El Peludo” de 40 años.El Minsterio Público dio a conocer que el ahora finado era talachero, vivía solo y tenía antecedentes penales por robo; además trascendió que al inmueble acudían diariamente jóvenes a drogarse.En el lugar Servicios Periciales aseguró casquillos percutidos de calibres corto y largo, así como un indicio que vinculo al crimen organizado.Dos mujeres y un hombre fueron ultimados a balazos dentro de su casa ubicada en la comunidad La Luz, en la zona sur del municipio.Testigos narraron que individuos armados llegaron a bordo de una camioneta y, tras irrumpir en la morada, abrieron fuego contra sus habitantes.de ayer en la calle 5 de Febrero de la citada localidad, muy cerca del Libramiento Oriente.Los homicidas entraron por la fuerza y sin mediar palabra dispararon contra las tres víctimas para luego escapar.Las detonaciones alarmaron a los vecinos, quienes de inmediato pidieron apoyo al Sistema Único de Emergencias (911). Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron la muerte de los tres.Hasta el momento autoridades desconocen el móvil de los crímenes y si éstos pudieran estar relacionados, pero ya investigan para dar con los responsables, pues no hay detenidos.Ocho hombres fueron asesinados ayer en distintos hechos registrados en seis municipios del estado.Carlos Alberto Hernández Reyes, de 25 años, falleció en el Hospital General detras ser apuñalado en una riña ocurrida en el antro bar Dirty Martini.Su esposa Berenice Vargas Saldaña, de 24 años, también salió herida y es reportada grave.Christopher Ernesto, herrero de 22 años y apodado “El Muppet”, fue asesinado a balazos y hallado boca abajo en el fraccionamiento Quinta de San Joaquín,Autoridades informaron que el joven presentó heridas en la espalda.Cuando viajaba a bordo de su cuatrimoto un hombre identificado como “El Chicles” fue acribillado por sujetos armados en la esquina de las calles Sitio de Querétaro y Constituyentes, enLos hechos ocurrieron a las 7:10 de la tarde. La víctima tenía impactos de bala en tórax y cráneo.Dos hombres fueron ejecutados a balazos en la colonia Francisco Villa de Purísima del Rincón, cerca de una escuela.Vecinos dijeron que minutos antes escucharon detonaciones pero que no alcanzaron a ver al o los homicidas.Otro hombre fue asesinado dentro de una casa ubicada sobre la calle Circuito de la colonia Joyas del Pedregal,Al parecer un grupo armado arribó y sin mediar palabra lo atacó a balazos para luego huir.Personal de la Central de Emergencias del municipio recibió el reporte alrededor de las 9 de la mañana.La víctima no ha sido identificada, pero las autoridades ya investigan para conocer el móvil del crimen y dar con los homicidas.Un joven abatido fue el saldo de una balacera ocurrida alrededor de las 2:30 de la madrugada de ayer en la esquina de las calles Juventino Rosas y Xichú de la colonia El Bordo,Al parecer los homicidas siguieron a su víctima hasta el interior de una vivienda donde la acribillaron.Extraoficialmente se habla de otra persona que fue privada de su libertad en el lugar, pero esto no fue confirmado.Testigos dijeron que los atacantes llegaron y escaparon a bordo de dos camionetas.Gerardo Diosdado murió tras ser baleado durante la madrugada en la comunidad San José de Solís, perteneciente al municipioFamiliares narraron que el joven llegó lesionado de bala a su casa por lo que de inmediato lo trasladaron a un hospital, donde falleció minutos más tarde.Dijeron desconocer si la víctima tenía problemas con alguien o si recibió amenazas.