¿Qué le sucede a León en la Liga?, nuestros expertos opinan tras la derrota ante Morelia

Fue el mejor equipo en la cancha pero nada de eso sirve si no se refleja en el marcador.volvió a ser ese equipo carente de contundencia y así, le regaló los tres puntos a unque si bien no tuvo el dominio del juego, supo aprovechar sus contadas opciones frente al arco rival.Más o menos así, aunque cada uno con sus propias palabras, vivieron nuestrosla amarga derrota felina del fin de semana, una más al costal y la cual, a cinco jornadas del final del, aleja las posibilidades deEldejó olvidada la contundencia en alguna maleta en Veracruz, y antevolvió a las andadas.Si bien es cierto que el equipo esmeralda luce ya más ordenado y con una idea futbolística más clara, nada de eso sirve si no se es capaz de generar suficientes llegadas ante el marco rival. Adelante, los Verdes lucieron displicentes y dejaron vivir a un rival que parecía a modo. Dice el refrán que “el que perdona pierde”, y eso le pasó a, ordenadito y aguantando, tuvo dos claras que aprovechó para resolver el partido.Calificación reprobatoria paray sus pupilos.Estepega, domina, maltrata... pero no hace daño, deja vivir, no mata y ahora agoniza en la. Lase ha convertido en el candil de lay en la oscuridad de laEl equipo deredujo sus posibilidades de calificar a la, de nada le sirvió ser mejor en la cancha en casi todo el partido, en casi todo el campo de juego, en casi todas las acciones, al final no pudo conque supo cómo sufrir el partido pero también cómo ser contundente.Muchas aproximaciones, poca contundencia, ausencia de jugadores determinantes, así le pasó el juego al conjunto esmeralda que vio como, una vez más, se le van sus aspiraciones en 90 minutos en casa: primero Lobos y ahora conDejó de pesar la casa del. Primero Lobos, que tenía una victoria en 16 partidos de visita, le gana. Y ahora, que tenía seis juegos sin ganar (tres empates y tres derrotas) viene y se lleva los tres puntos. Así no se puede, si aspiras a trascender, la casa debes defender.Pocas posibilidades pero más pobres las expectativas para elen laPD: Felicidades, doscientos partidos con elen la, más 39 en el Ascenso, 10 en Libertadores y 10 en Copa.Pero más felicitaciones por ser la testosterona de este club.Si no ganas en casa, con tu alineación más ofensiva del año, no hay más que hacer, adiós a lay a pensar en Cruz Azul y en laNacholo intentó, salió con lo “mejor” que tiene, intentó ser agresivo y nada qué reclamarle, bueno, quizás sí, el porqué no sacó atras no mandar un buen centro y perder infinidad de pelotas.Esfuerzo hay, pero no calidad sobre todo en el último cuarto de cancha, en el último pase, en la recepción dirigida.con poco, se llevó los tres puntos, igual como lo hizo Pumas, Lobos BUAP y muchos otros en el último año. A este equipo esmeralda le gana cualquiera en la Liga, elno pesa, la afición se aleja y lo peor de todo es que la zona de liguilla sigue ahí, cerca, creando falsas ilusiones.Listo,tiene que ir por todo en la, mínimo llegar a la final, para evitar otro semestre lleno de fracasos.Elperdió la brújula colectiva antey dio un paso atrás en la búsqueda de una verdadera reacción en laNachosabe que desde que llegó al mando no tenía margen de error, y aunque matemáticamente aún no podemos eliminar a La, los ánimos quedaron congelados con el tropiezo ante los michoacanos, que vieron en este triunfo un renacer en sus esperanzas de calificar, dicho en otras palabras, elvolvió a ser un "levantamuertos".buscó en jugadores comopara consolidar otro triunfo más, pero el refuerzo no dio el ancho. Y me refiero a él, casi exclusivamente, porque pasan las jornadas y sólo hemos visto al sudamericano quedarse en promesa.Fue un partido parejo entre dos equipos de media tabla que buscaban un halito de luz para seguir en la pelea. Desafortunadamente, Lafue la que quedó a oscuras.