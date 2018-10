'Nuevos en este viaje'

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Aunque la serie de 55 años de existir Doctor Who ya había sugerido en varios momentos de su historia que podrían existir Amos del Tiempo femeninos, es hasta la encarnación número 13 del personaje televisivo, que podremos verlo con semblante de mujer, interpretada por la británicaa partir de hoy en temporada de estreno por el sistema vía streaming Crackle.Surgido de la imaginación del canadiense Sydney Newman en su estancia en la década de los 60 como productor para la BBC en Inglaterra, Doctor Who ha existido hasta el siglo XXI gracias a su capacidad biológica de regenerarse. Nativo de planeta Gallifrey, el Amo del Tiempo viaja abordo del—vehículo que emula a una caseta telefónica de policía— con aliados humanos que van cambiando y con la misión de intervenir y corregir cualquier ataque contra la línea temporal.“¡Brillante!” es la palabra que expresó El Doctor con su nueva imagen de Jodie Whittaker (despojándose de la imagen del actor Peter Capaldi), cuando al final de la temporada 10 en un especial navideño, vio su reflejo sobre una pantalla de computadora abordo del TARDIS. Iniciándose así una etapa en la televisión que rima adecuadamente con la era del empoderamiento femenino, contando con un personaje cuyos productores dicen, nunca se afirmó era de un género específico.“Creo que si no nos atrevíamos a hacer el cambio de El Doctor ahora, nos hubiéramos quedado rezagados al tipo de historias que están reflejando al mundo complejo que habitamos. Ahora es el momento correcto y en Jodie Whittaker tenemos a alguien que nos obligará a ir más allá de si esu hombre el personaje, sino a seguir sintiendo su esencia”, dice a EL UNIVERSAL, Chris Chibnall, productor de la temporada 11 para la BBC Studios.A sus 36 años, Whittaker siente la confidencia para ponerse los zapatos de El Doctor. “Creo que de la misma forma que nosotros como actores nos sentimos incluidos, así va a ocurrir con la audiencia, viéndose reflejada más que nunca en nuestro reparto. Así como ellos, vamos a ser nuevos en este viaje, porque nunca hemos estado aquí”, dice Jodie.