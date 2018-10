“Estamos conmemorando lo que pasó hace 50 años, esperamos que en esta nueva manera de gobernar tengamos un camino más justo y progresivo y tengamos esperanza y un camino para desarrollarlo"

Treinta años pidiendo justicia y dignidad

El video original

Ante un lleno total, la banda de rock mexicana Caifanes celebró sus 30 años de trayectoria con canciones que no suelen tocar en vivo y sus éxitos más representativos durante el concierto que ofreció en el Palacio de los Deportes.Durante el concierto que se llevó a cabo la noche del sábado, también recordaron a quienes murieron en los hechos ocurridos en 1968 con la canción “Antes que nos olviden”.Ante 17 mil asistentes, de acuerdo con cifras de los organizadores, el intérprete de “Mátenme porque me muero” y, afirmó “que con este surgimiento de conciencia politica y social, ojalá pasemos a cosas buenas y no tengamos que decir que aqui sigue sin pasar nada”, dijo en primera instancia ante gritos y aplausos del público.“Se han partido la madre tus padres y abuelos, eso no se ha olvidado y nunca debe repetirse. Que México realmente cambie por justicia y dignidad”, exclamó minutos después.El recital comenzó mostrando a Saúl, Alfonso André, Diego Herrera y Sabo Romo en blanco y negro en las tres pantallas gigantes que mostraban lo que pasaba sobre el escenario.En “Viento” Diego dejó por unos instantes sus teclados para tocar el saxofón; en “Mátenme porque me muero” Sabo unió su voz a la de Saúl y en “Aviéntame”, Alfonso dejó su lugar en la batería a su hijo Julián.Alejandro Marcovich, quien fue guitarrista en los inicios del grupo, también se vio por instantes al proyectarse el video original de “Cuéntame tu vida”.Entre el público, playeras en su mayoría negras con el nombre del grupo, algunas compradas afuera del Palacio a 120 pesos; otros con gorras adquiridas a 30 y unos más con pulseras de 10 pesos.Algunos aventaban desde la penumbra lo sobrante de la cerveza que por 100 pesos habían comprado.“El aplauso es para ti raza, no para Caifanes; bienvenidos los nuevos caifanes, generaciones frescas”, exclamó Hernández.