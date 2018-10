"Harry tenía que pasar por delante de ella para llegar a la mesa en la que estaba Meghan. Fue bastante incómodo y muchos de los invitados lo comentaron. Jenna miró hacia abajo mientras que Harry miró hacia el frente y Meghan no se dio cuenta. Ella estaba sonriente pero Harry parecía bastante incómodo. Él había estado muy amable saludando a todo el mundo pero a Jenna no la saludó"

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Meghan Markle y el príncipe Harry fueron encantados a la inauguración del SoHo House, en Amsterdam, pero el príncipe no contaba con que ahí iba a estar una muy querida ex novia.El momento fue incómodo, según contó un invitado a la reunión, y la expresión del príncipe cambió cuando vio a Jenna Coleman en la sala en la que estaban invitados al desayuno.Cuando Harry notó que su ex estaba sentada a unos cuantos lugares de su esposa, se ruborizó y no sabía hacia dónde mirar, ni qué hacer con sus manos, aunque la ex intentó ignorar su presencia y vio constantemente a su celular.Destacó que la duquesa de Sussexla ex actriz ya ha estado cerca de ex novias del duque, como Cressida Bonas y Chelsy Davy, que asistieron a su boda.