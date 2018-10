Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Lele Pons compartió en su cuenta de Instagram una sexy fotografía que encantó a sus seguidores.La estrella de internet venezola posa sensual en una tina de baño con un traje de baño blanco. Estoy enamorada I’m on this months cover of @carasmexico!! Thank you so much for this opportunity!!En menos de 24 horas, la foto de la conductora de "La Voz...México" superó el millón de "Me gusta" y ya lleva más de dos millones.Recientemente, Pons compartió un gracioso video en el dejó ver su ropa interior.