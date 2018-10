Se bautiza Mauricio Clark en aguas del Río Jordán para ‘limpiar’ su homosexualidad

El conductor de espectáculos de Televisa Mauricio Clark cada vez está dando de qué hablar con respecto a su preferencia sexual.

Ahora anunció que se bautizó para limpiarse de culpa por su pasado en el que vivió una vida homosexual.

El conductor asegura, que ya dejó atrás esa situación y que iniciará una vida como hombre heterosexual.

Mauricio Clark desde que ‘salió del clóset’ se ha convertido en un personaje polémico y ahora con sus declaraciones que realizó en días pasados, sobre que gracias a la palabra de Dios dejó atrás sus adicciones y excesos en las redes sociales le han ‘llovido’ comentarios de todo tipo.

Ahora Clark se bautizó en las aguas del Río Jordán, según él para limpiar su alma, e incluso se pues ha decidido ser un fiel sirviente de Dios.

El conductor compartió una fotografía del momento con sus más de 65 mil seguidores en Instagram, y además acompañó la imagen con el siguiente mensaje:

“Haber renovado las promesas bautismales en el Río Jordán ha sido una de las experiencias más hermosas que he vivido. Renuncié a mi pasado y lo que he recibido en el corazón no lo cambio por nada”