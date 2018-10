Tom Cruise 'no quiere ver a su hija porque ella no practica la Cienciología'

Puede verla pero no lo hace

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La última foto pública que existe de Suri Cruise data del 31 de agosto de 2018. En las imágenes se ve a una niña alta y espigada con un vestido vaquero y una coleta que pasea por las calles de Nueva York junto a su madre, la actriz Katie Holmes. Suri, lejos de los focos desde su más tierna infancia,Las fotos algo anteriores la muestran junto a su niñera, en París o Miami con su madre o en el parque con su perro.Sin embargo, buscar una imagen reciente con su padre es una tarea más difícil. Aunque la situación es sencilla de resumir: no existen. Eninstantánea de Suri con su padre, Tom Cruise, el actor todavía es capaz de cargarla en brazos. Porque entonces ella tenía seis años, pues era julio de 2012.Cuando se tomaron esas fotos, Katie Holmes y Tom Cruise acababan de anunciar su separación tras cinco años de matrimonio. Y, desde entonces, las fotos evidencian lo que es una realidad: la poco fluida —por no decir inexistente— relación entre padre e hija. Ahora, una fuente ha confirmado a la publicación estadounidense US Weekly que el intérprete de Misión: Imposible lleva ya no meses, sino años sin ver a la pequeña.Según dicha fuente, que ha preferido permanecer en el anonimato, Tom Cruise tiene derecho a ver a su hija durante 10 días al mes, pero no lo hace. "A todo el mundo se le permite ver a sus hijos si lo desea", argumenta esa persona, "pero él ha decidido no hacerlo porque ella no pertenece la Cienciología", el culto que profesa Cruise.Suri Cruise nació en 2006, algo más de un año después de que sus padres hicieran pública su relación y se comprometieran. La pareja se casó en noviembre del mismo año en una lujosa y privada boda celebrada en un castillo italiano y se separó en 2012. Desde entonces no se le ha conocido pareja a Cruise, que antes de con Holmes había estado casado con la actriz Mimi Rogers (entre 1987 y 1990) y con la también intérprete Nicole Kidman (entre 1990 y 2001), junto a la que tiene dos hijos, Isabella y Connor.Por su parte, Katie Holmes lleva años saliendo con el también actor Jamie Foxx, aunque la pareja apenas se deja ver junta. Sus primeras apariciones en común datan de este verano. Fuentes cercanas a la actriz aseguraron que ella había pactado no aparecer en público con ninguna pareja hasta que pasaran cinco años de su divorcio con Cruise.