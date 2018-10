‘El vehículo era conducido por mi chofer; nunca abandoné el lugar del accidente’, responde Cipriano Charrez

“Es oportuno aclarar que después del accidente fui auxiliado para salir del vehículo en el que viajaba y que nunca abandoné el lugar de accidente ni me he escondido como señalan algunas versiones de prensa que sin fundamento alguno incluso han asegurado que me escondí”, expresó.



“tanto yo como mi chófer, estamos a la orden de las autoridades para esclarecer los hechos y subrayó que hasta el momento no he sido requerido por autoridad alguna y que no existen denuncias en mi contra”.



Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El diputado federal de Morenaaclaró que el vehículo en el que viajaba, y que se vio envuelto en undonde perdió la vida una persona, era conducido por su chofer.A través de su cuenta oficial de Facebook, el Legislador dedio su más sentido pésame a los familiares del joven y aclaró que él nunca abandonó el lugar del accidente “ni me he escondido” como se ha señalado; por el contrario, dijo que él y su chofer “estamos a la orden de la autoridad para esclarecer el caso”.Por ello, reiteró que:El también Ex alcalde de Ixmiquilpan, agregó que “a pesar de lo que han dicho algunos reportes periodísticos que buscan desprestigiarme, siempre estaré dispuesto a cooperar con las autoridades”.El pronunciamiento del Legislador Federal de Morena se da 24 horas después que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, le hizo un llamado a acudir con las autoridades correspondientes con la finalidad de dar testimonio del accidente automovilístico donde la persona murió calcinada.Todos están viendo: