Los anuncios que compiten por ser los más racistas y sexistas de Latinoamérica

Los anuncios publicitarios se valen de un sinfín de estrategias para colocar productos y servicios en el mercado. Sin embargo, buena parte de las campañas en medios de comunicación y redes sociales están llenos de estereotipos de género, clasismo y racismo. Bajo esa premisa, el Observatorio Público de publicidad de Las Reinas Chulas lleva a cabo la sexta edición de, un evento para “premiar” a los anuncios y campañas publicitarias más discriminatorios de 2018 en México y Latinoamérica.Ana Laura Ramírez, coordinadora de proyectos en Las Reinas Chulas, cuenta a Verne que muchos usuarios en redes sociales denuncian conductas retrógradas. “Muchas campañas siguen perpetuando estereotipos de género, clasismo, comportamientos que uno pensaría son de otra época y que no aportan nuevas formas de convivencia”, comenta vía telefónica.La ceremonia se llevará a cabo el 8 de octubre en el Teatro de la Ciudad, en la capital de México. Se otorgarán anti-premios en nueve categorías, ocho de ellas consideran conductas que discriminan y solo una de ellas premia la inclusión.es una de las categorías que analiza los estereotipos de la mujer en cuanto a las labores de limpieza en el hogar. Un ejemplo de ello es la campaña del detergente Ariel que se transmitió en televisión a inicios del año.En la terna, se muestran ejemplos de campañas o anuncios que generan críticas o comentarios negativos de modo volátil. Algunos de los nominados de este año incluyen la campaña que hizo Hershey’s de Méxicodonde mostraba a influencers regalando chocolates a personas en situación de vulnerabilidad. La agrupación también analiza si la reciente campaña de la cerveza Indio puede ser incluída en este anti-premio.La categoríabusca mostrar los contrastes en la publicidad dirigida a niños. “Son muy notorios los estereotipos de género en la publicidad para niñas y para niños”, dice Ramírez. En julio, la cadena de supermercados Carrefour en Argentina retiró unos carteles de su departamento de juguetería. La leyenda “Con ‘C’ de campeón” mostraba a un niño con un auto de carreras y a un costado se veía la imagen de una niña en un set de cocina y la leyenda “Con ‘C’ de cocinera”.Los anuncios dirigidos a las mujeres repiten constantemente estereotipos de género, detalla Ramírez. La ternaotorga el premio a los anuncios más sexistas. Un estudio de la UNAM, detalla que después de las telenovelas, la publicidad es el formato televisivo en el que existe una mayor representación de la violencia y estereotipos contra las mujeres. Un ejemplo de ello fue el anuncio de la marca de lencería Vicky Form que sexualizaba a las mujeres en torno al Mundial de Rusia 2018.Otras de las categorías son, que analiza la publicidad dirigida a hombres, así como, que otorga el anti-premio a empresas que constantemente repiten conductas discriminatorias o con estereotipos. “La intención no es regañar a las empresas, sino generar un debate y que haya un diálogo para evitar estos comportamientos”, comenta Ramírez.No todos los anuncios muestran conductas negativas. Este año, varias empresas realizaron campañas inclusivas o mostraban situaciones que no replicaban estereotipos y que se premiarán en la categoría. La marca de galletas Marías de Gamesa realizó una campaña en torno al Día de la Madre que está nominada por buenas prácticas, así como el anuncio del detergente Vanish para Colombia y Perú, donde dos hombres lavan la ropa.