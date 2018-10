“Por eso comenzó mi búsqueda en tianguis y ha sido muy difícil encontrarlos porque los han dejado de fabricar, es por eso la colección no es tan extensa como quisiera”, lamentó.



“Son pocas las piezas completas que he encontrado y eso que recorro la Línea de Fuego de cabo a rabo. La pieza más barata que he encontrado es de 30 pesos, pero es una sola figura, como un soldado. A veces son armadas, pero enseguida me doy cuenta porque el jinete no embona en el caballo o sus armas no coinciden con el tipo de caballero, o le faltan piezas y así no las compró”, explicó.

Durante 40 añosfue representante médico, tocaba las puertas de consultorio en consultorio para dar información de los nuevos productos farmacéuticos, pero desde hace ocho años dio un giro para andar de tianguis en tianguis en búsqueda de caballeros medievales.Una vez que Cipriano se jubiló cambió las medicinas por. Suma casi una década conquistando nobles caballeros; durante este tiempo ha logrado una colección única de 100 figuras.Los caballeros surgieron en lay se caracterizan por ser de conducta gentil, atentos y solidarios; su deber era aprender a luchar, manejar armas, servir a su señor feudal para conquistar honores y fortuna en combate contra otros señores feudales y apoderarse de sus tierras, castillos, siervos y doncellas.“Desde que me jubilé me dediqué a conseguir las piezas porque me recuerda a mi infancia; cuando era niño jugaba con mis dos hermanos con este tipo de juguetes, pero cuando comenzamos a crecer se perdieron”, narró.La mayoría de las piezas de Cipriano tiene el sello de fabricación en Inglaterra y Alemania. Cuando era niño recuerda que costaban de uno a tres pesos, obviamente con el valor monetario de hace 60 años. Ahora ha llegado a pagar hasta 250 pesos por figura en el tianguis, pero no de empaque, es decir, son usados.Otra motivación para coleccionar, aparte del recuero de su infancia, son las películas de las Cruzadas, todas las relacionadas con la Edad Media y de aventura, por ejemplo, Corazón Valiente, Robin Hood y Los Tres Mosqueteros, e incluso los únicos personales de película que tiene son los Mosqueteros, que en realidad son cuatro.Las figuras de Cipriano se distinguen por el tipo de infantería y armadura.Hachas, lanzas, espadas, escudos, cascos, yelmos, petos, corazas, espinilleras, cinturones, corsets, espaldar, hombreras, codales, rodilleras, guanteletes, musleras, barberas, penachos, viseras y cota de maya, entre otros accesorios son los que hacen diferente cada pieza de su colección.Además de los accesorios del caballo como la gualdrapa o vestido y el cubre cabeza, entre otros.El coleccionista comentó que hasta el momento no conoce a alguien que coleccione lo mismo que él y que lo está buscando, ya que le gustaría intercambiar piezas, comprar o vender para poder crecer su colección.Pero además de los caballeros tiene una compilación de más de tres mil discos de acetatos que con gusto presume ya que asegura tener únicas colecciones completas de rock clásico de artistas como The Creedence, The Beatles, The Bee Gees, The Pink Floyd, The Rolling Stone y Scorpions, por mencionar algunos.Actualmente tiene una lista de artistas próxima a comprar vía internet para sumar a su colección que resguarda en un mueble exclusivo para sus LPs.

