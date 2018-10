Entrega de recursos, sin intermediarios, dice Ex director de Prospera

“es algo a lo que deberíamos de aspirar en todos los programas que pueden llegar de manera indirecta a los beneficiarios, porque en algunos de los casos no es tan transparente cuando se entregan a través de algún intermediario”, dijo en entrevista con AM Hidalgo.

“Puedes ir a cada región del Estado, en donde cada dos meses se hacen reuniones y se entrega directamente la tarjeta a las familias beneficiarias; entonces podría decir que es como mejor funciona, pues de esa manera se evita que se pueda condicionar el apoyo”, indicó.



“Yo creo que es una propuesta importante la del Presidente Electo y los apoyos que planteó en torno a los programas sociales que van a estar implementando. Van a ser de beneficio para la sociedad y para la gente más vulnerable”, dijo el Legislador del PRI.

La mejor forma de entregar recursos de los programas sociales es de manera directa a los beneficiarios, sin intervenciones de agrupaciones, tal como lo propuso el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.Así lo señaló, diputado local del PRI y Ex director Nacional de Atención y Operación de Prospera, quien explicó que el apoyo pudiera "no ser tan transparente" cuando es entregado a través de unLo propuesto AMLO, dijo,Como Ex titular Nacional de Prospera, comentó que el beneficio social se entrega de manera directa a las familias, sin intermediarios.Olga Sánchez Cordero, próxima titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) propuesta por AMLO, señaló que los tiempos ya cambiaron y, con ello, ya no habrá más intermediarios como, agrupación que ha fungido entre las autoridades y los beneficiarios.