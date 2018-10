“Lo peor es Marko Cortés, quien no es más que un títere de Rafael Moreno Valle, quien es la negación del PAN. Va entregar el PAN a quien representa todo contra lo que luchó el partido”.



“Yo se lo dije a Manuel cuando me pidió apoyo: ‘No tienes el perfil y te vas a prestar a un juego’. Esa es la otra tragedia: El nieto del fundador va a contribuir a legitimar un triunfo.”

La sucesión panista, entre lo malo y lo peor



“Y lo peor es Marko Cortés, quien no es más que un títere de Rafael Moreno Valle, quien es la negación del PAN. Va entregar el PAN a quien representa todo contra lo que luchó el partido toda su vida”.



“Yo le dije que me estaba pidiendo brincarme el deber de delegado, y yo tenía que llegar con la mayor objetividad a Michoacán para ver quién tenía mayores posibilidades de representar al PAN”, le dijo, y quiso conocer más sobre quien entonces era senador.



Ya para entonces, evoca Rodríguez Prats, el diálogo se desarrollaba fuera de su oficina. “Y se acercó Gerardo Ceballos Guzmán, un michoacano que fue testigo de este diálogo”.



“Me soltó esta frase que a mí me enoja, porque es no distinguir lo bueno de lo malo, sino dejarse conducir por la inercia. ‘Todos lo hacen’ es, para mí, la frase más antipanista, porque el PAN surgió para hacer las cosas de forma diferente, que es la síntesis de todo lo que estamos ofreciendo desde 1939.”



Y vuelve a la discusión con Cortés: “Cuando me dijo esa frase yo le dije: ‘No, maestro, estás tremendamente equivocado’. Ahí vino nuestro rompimiento”.



“Le dije: ‘No tienes el perfil. Es más, si ganas, vas a dañar al partido, porque te van a hacer papilla. No tienes los tamaños para ser presidente”.

Gómez Morin, comparsa



“Yo se lo dije a Manuel cuando me pidió apoyo: ‘No tienes el perfil y te vas a prestar a un juego’. Esa es la otra tragedia: El nieto del fundador va a contribuir a legitimar un triunfo”.



Insiste: “Tengo un enorme desaliento y una gran tristeza. Quiero al PAN y me duele mucho que tengamos que optar entre lo malo y lo peor”.

En las próximas elecciones internas delpara elegir a su dirigente los militantes deberán escoger, advirtió Juan José Rodríguez Prats.El presidente de la Comisión de Doctrina calificó a Marko Cortés de corrupto y a Manuel Gómez Morin Martínez del Río de ser comparsa del también ex coordinador de la fracción legislativa de Acción Nacional en la Cámara de Diputados.El sábado pasado, Cortés y Morín, nieto del fundador del partido, presentaron las firmas y accedieron al registro dejando en el camino a Ruffo Appel quien no pudo recabar las 28 mil firmas de militantes necesarias para poder registrarse como candidato.En entrevista con la revista Proceso, Juan José sentenció que lo malo que le puede llegar a pasar al partido es que Cortés llegue a la dirigencia pues es la negación del albiazul y no es más que un títere del ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.Y reveló que el político michoacano es una persona totalmente deshonesta porque él mismo se lo confesó en una charla que cuando quería ser candidato a gobernador por Michoacán en 2011 había recibido 70 millones de pesos de empresarios a cambio de negocios.Respecto a Gómez Morin recalcó que no tiene la capacidad y el perfil para encabezar a Acción Nacional en estos momentos que atraviesa por una severa crisis.Ante esta situación, advirtió que “quiero al PAN y me duele mucho que tengamos que optar entre lo malo y lo peor” y predijo que “lo más factible es que en el partido vengan escisiones” con el triunfo de Cortés.Con Marko Cortés y Manuel Gómez Morin Martínez del Río como los únicos candidatos a la presidencia del Partido Acción Nacional (PAN), los militantes enfrentan el dilema de escoger “entre lo malo y lo peor”, sentencia el presidente de la Comisión de Doctrina, Juan José Rodríguez Prats.Pero además de alertar sobre lo que simboliza el expriísta discípulo de Elba Esther Gordillo, actual senador, exgobernador de Puebla y enfilado hacia la candidatura presidencial para 2024, Rodríguez Prats acusa a Cortés de corrupción.Le consta esa deshonestidad, dice el claridoso panista, porque el mismo Cortés le confesó que, cuando buscaba ser candidato a gobernador de Michoacán, en 2011, recibió 70 millones de pesos de empresarios a cambio de negocios.Rodríguez Prats revela, en entrevista con Proceso, un diálogo con Cortés, después de que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN encabezado por Gustavo Madero lo nombró delegado en Michoacán, en febrero de 2011, para conducir el proceso interno de la candidatura a la gubernatura, en el que participaba también Luisa María Calderón, hermana de Felipe, entonces jefe del Ejecutivo.Pocos minutos después de que la entonces secretaria general del CEN, Cecilia Romero, le informó telefónicamente de su nombramiento, lo buscó Cortés en su oficina de la Fundación Rafael Preciado para pedirle su apoyo, porque él había influido en su designación.–Oye, Marko, ¿qué edad tienes?–33 años.–¿Y te sientes con la madurez y el liderazgo? La situación michoacana es muy difícil por la violencia.–Sí, me siento con la capacidad –respondió Cortés, quien aseguró tener no sólo relaciones políticas en el estado, sino también dinero para la campaña de gobernador.–¿Cuánto tienes?–70 millones.–¿Y cómo los obtuviste?–Me los donaron, me los dieron.–¿Y quién te los dio?–Empresarios.–¿A cambio de qué?–De negocios.–Pero qué estás haciendo. ¿El dinero es a cambio de negocios?–Sí –confirmó Cortés.–¡Es inmoral! –reprobó Rodríguez Prats.–Será inmoral, pero es legal.–¡No, también es ilegal!–Todos lo hacen.Hace unos meses, siendo todavía coordinador de los diputados del PAN –y era sabido que buscaría la presidencia de su partido–, Cortés lo buscó para invitarlo a ser su asesor. No aceptó la oferta y le dijo lo que pensaba de su proyecto.Estas revelaciones de Rodríguez Prats, quien anuncia que renunciará a la presidencia de la Comisión de Doctrina del PAN, se producen cuando, en medio de la crisis partidaria “que cada vez está peor”, la comisión organizadora de la elección está por formalizar las candidaturas de Cortés y Gómez Morin Martínez del Río, nieto del fundador de ese partido.La campaña se inicia el viernes 12; un mes después, el 11 de noviembre, serán las elecciones en las que podrán participar 283 mil militantes inscritos en el padrón. En el camino quedaron Ernesto Ruffo, el primer gobernador del PAN, y José Luis Espinosa Piña, exdiputado federal y expresidente en Michoacán, quienes no reunieron las 28 mil firmas requeridas por la convocatoria.Los tres rivales de Cortés impugnaron la convocatoria ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y ahora Ruffo y Espinosa se sumaron a Gómez Morin, quien extrañamente consiguió las firmas requeridas, en medio de la versión de que muchas de éstas se las habría transferido Cortés para evitar ser candidato único y ganar sin legitimidad.Rodríguez Prats considera que Gómez Morin tampoco tiene la capacidad de encabezar el PAN en este momento de honda crisis, como se lo dijo directamente, tal como lo hizo con Cortés.El ex senador cree que, al no haber condiciones para una elección democrática, Gómez Morin, Ruffo y Espinosa no debieron participar, y dejar en evidencia la imposición, como cuando Calderón impuso a Germán Martínez y César Nava. “Ahora no es dedazo, es avasallamiento de un grupo”.Sobre la versión de que Cortés habría influido para que Gómez Morin consiguiera las firmas, Rodríguez Prats dice que no le extraña. “Me preocuparía que Manuel se haya prestado a eso, pero conozco el País y no vi una acción continuada para obtener las firmas. El mismo Ruffo estaba sorprendido de que Manuel haya conseguido las firmas. A qué grado de mentira, engaño y simulación hemos llegado”.Nada positivo espera Rodríguez Prats con el triunfo de Cortés, que lo es de Moreno Valle, y prevé que “lo más factible es que en el partido vengan escisiones”, pero él no piensa renunciar.