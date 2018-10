Agenda Setting

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Acontecimientos lamentables como la muerte de unos jóvenes tras chocar su vehículo contra la base de un puente, el linchamiento de un agente del Ministerio Público y la visita del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador relegaron la información que daba cuenta del maltrato que sufrió un menor a manos de un adolescente al que la autoridad educativa le permitió estar frente a grupo.Desde el miércoles 26 de septiembre Juan Manuel Lagunes, corresponsal de AM Hidalgo en la Huasteca informó que un instructor del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) habría agredido a un estudiante al amarrarlo de las manos, amordazarlo y sentarlo en una silla para poder fotografiarlo y por si fuera poco publicarlo a través de redes sociales como amenaza para los demás.Los hechos ocurrieron en Yahualica y el señalado fue identificado como Hersain H. S. quien fue destituido del cargo ante la exigencia de los padres de familia que acudieron también ante la visitaduría regional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) con sede en Huejutla, quien canalizó el asunto a su homóloga nacional por tratarse de un servidor público federal.Pero aquella destitución ordenada por la Coordinación Regional del CONAFE en la Huasteca hidalguense, a cargo de Valdemar de Jesús Villegas Lara, no fue por convicción sino una salida política para que los agredidos (el menor, sus padres y los demás integrantes de la comunidad estudiantil) procedieran legalmente contra ese “profesor” y poder así deslindar a la institución de este incidente.Los padres de familia acudieron ante la agencia del Ministerio Público para interponer una denuncia, ya que acusan daño psicológico en el menor al asegurar que su comportamiento ha cambiado, se ha vuelto huraño, mientras que el Órgano de Control Interno adscrito a la Dirección General del CONAFE en la Ciudad de México, desarrolla una investigación de este caso que sigue vigente.De acuerdo con el seguimiento informativo de AM Hidalgo, el señalado (que además escribió su publicación con errores ortográficos) habría excusado que se trató de un juego, mientras que Villegas Lara calificó la acción como un mal manejo y finalmente Silvia Austria Escamilla, delegada de CONAFE en la entidad, declaró a Milenio Hidalgo que no podían solapar este tipo de situaciones.La Funcionaria precisó posteriormente en Panorama Informativo de Pachuca de Grupo Acir que la fotografía (donde el niño de cinco años de edad aparece de frente) fue colocada como estado de Whats App y no compartida en Facebook; que le rescindieron el contrato al instructor señalado; y que con base en pruebas psicológicas el pequeño no refiere indicio alguno de violencia.JUEGO DE NIÑOSEn aquella explicación Austria Escamilla sostuvo que se trató de un juego, pero que la baja del instructor procedió al tratarse de una conducta inadecuada. Este posicionamiento de los funcionarios educativos constituye un paliativo para el problema de fondo: no debería continuar ya este modelo donde adolescentes sin completar su proceso de maduración, sin formación docente y a todas luces sin supervisión estén a cargo de la enseñanza y manejo de menores que por su condición de pobreza están aún más expuestos a estos atropellos. El caso se expuso ante las autoridades, no se buscó hacer justicia por propia mano, así que este sujeto tentó a su suerte en una época donde los linchamientos se acumulan.