Asteriscos

10-08-2018El controvertido diputado federal por Morena, Cipriano Charrez Pedraza ahora sí se voló la barda. Se convirtió en mala nota nacional luego de impactar su camioneta contra otros vehículos la madrugada del sábado mientras circulaba en Ixmiquilpan, presuntamente en estado etílico, y darse a la fuga mientras uno de esos automóviles explotaba, donde un joven murió calcinado.Las reacciones de notables como Porfirio Muñoz Ledo, Mario Delgado o Gerardo Fernández Noroña no se hicieron esperar para advertir que no solaparán a su compañero. Y hasta Xóchitl Gálvez, la senadora ávida de reflectores, aprovechó para subirse al tema y lamentar que Charrez haya abandonado al afectado a su suerte. Ya se le olvidó que ella creo a este peculiar personaje.De manera tardía, Cipriano Charrez emitió un posicionamiento la noche de ayer. A través de Facebook se deslindó del hecho al afirmar que su chofer conducía la unidad, que nunca abandonó el lugar del accidente, que solamente fue auxiliado para salir de su camioneta y que ninguna autoridad lo ha requerido porque no hay denuncia, vaya ¡hasta dio el pésame a los familiares de la víctima!El ex dirigente de la sección XV del SNTE, Francisco Sinhué Ramírez Oviedo fue uno de los organizadores del Foro de Consulta Educativa reventado ayer en Acapulco, Guerrero. La trifulca fue evidenciada en redes sociales por el también ex dirigente magisterial, Moisés Jiménez Sánchez, de quien dicen integrantes del gremio, o esto le cayó del cielo o le puso un cuatro a su rival, pues un día antes se reunió en Oaxaca con integrantes de Maestros x México.Por querer ganar la nota Fernando Pérez, alcalde de Tulancingo tendrá que comparecer ante la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo para explicar de dónde obtuvo la información para calificar públicamente como linchamiento el homicidio de tres personas en Santa María Asunción, que luego se dijo habrían sido ejecuciones y que los occisos eran de Huauchinango, Puebla.