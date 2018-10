Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El 68, en algún lugar de Tlatelolco: “Todos contra la pared, todos al suelo y al que alce la cabeza se lo lleva la chingada.” Vi cómo la Policía los golpeaba, los arrastraba jalándolos de los cabellos, a estudiantes y a jóvenes, y los arrestaba, relataría la periodista Oriana Fallaci, tiempo después.A 50 años del 2 de octubre del 68, AMLO llegó a la Plaza de las Tres Culturas para ofrecer un discurso y hacer una guardia de honor a los estudiantes caídos en ese trágico suceso. En su discurso, López Obrador recordó la importancia histórica de estos hechos y aseguró que hoy en día se construye una auténtica democracia y “no” una dictadura; también dijo que nunca jamás él usaría las fuerzas armadas para reprimir al pueblo.La guardia de honor está cargada de simbolismo: AMLO es la encarnación de la voluntad del pueblo. Nunca antes un presidente había hecho guardia de honor a los estudiantes caídos; pero la Historia se reescribe y reinterpreta día con día: ahora, les corresponderá el rol de villanos a los gobiernos de entonces, al Ejército y al Estado Mayor Presidencial. A partir del próximo Gobierno, la interpretación será que los estudiantes fueron las víctimas de un sistema caduco y autoritario.Andrés Manuel es un animal simbólico, su proceder está cargado de símbolos, que son el lenguaje de la política, como modo de expresión para llegar al inconsciente colectivo del pueblo de manera subliminal. Por los complicados caminos de la psicología profunda, se establece una relación de correspondencia y afinidad entre el gobernante y el pueblo, entre la realidad material del símbolo y la realidad inmaterial simbolizada.En el Gobierno de AMLO habrá una nueva interpretación histórica: ya se están quitando las placas conmemorativas al presidente Gustavo Díaz Ordaz, porque “fue un Gobierno totalitario y represor, los mártires de la democracia fueron los estudiantes,” dicen. Los villanos pasarán a ser los héroes y el Presidente que supuestamente había salvado a México, pasará a ser el villano… El uso de la Historia como simbología y referencia es muy socorrido en política.Establecer continuidades y rupturas con el pasado es parte fundamental de cualquier discurso de gobierno, esto lo entiende muy bien Andrés Manuel López Obrador. Permanentemente, recurre a la ciencia de los hombres en el tiempo, la Historia como un hito referencial. Considera que el ser humano es un ser histórico, y que el que no sabe de dónde viene, porque ignora la Historia, no sabe a dónde va. Su lema de campaña fue: “La Cuarta Transformación,” después de la Independencia, la Guerra de Reforma y la Revolución.En este contexto, es importante señalar que parecería que AMLO, en su inconsciente, tiene alguna fobia al Ejército y al Estado Mayor Presidencial. Desde campaña, en reiteradas ocasiones, llegó a hacer tonantes declaraciones que relacionan a estas instituciones con ejecuciones y represión. Al Estado Mayor Presidencial lo relaciona directamente con la matanza del 68, y está decidido a desaparecerlo.Pero, se podría pensar que por lo menos se merecería una despedida digna, ya que los van a desaparecer, no irse como asesinos de estudiantes... Pero, ¿hay alguna prueba de que el Estado Mayor participo en esa masacre?En la Universidad Iberoamericana, Cuauhtémoc Cárdenas, ante un auditorio de estudiantes, habló respecto al Ejército y, como institución, lo exoneró de cualquier responsabilidad en la matanza del 2 de octubre de 1968, pero es extraño que no haya exonerado al Estado Mayor, que también estuvo en el lugar. Dijo que es necesario deslindar responsabilidades e identificar a los culpables, con nombre y apellido.Parece extraño que Cárdenas haya olvidado el Mea culpa del ex presidente Díaz Ordaz: El 1 de septiembre de 1969, en la tribuna del Congreso de la Unión, dijo: “Asumo la responsabilidad histórica por las decisiones del Gobierno en los sucesos del año pasado, el 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas”. Más claro que esto, no puede ser: él era el comandante supremo de las fuerzas armadas.Pero, mejor demos paso a los hechos, hasta donde la Historia nos lleve de la mano: “Estábamos hartos de la situación imperante en el país, estábamos hartos de la prohibición de todo, los jóvenes repudiábamos la doble moral victoriana de la ‘gente bien’. No podíamos traer el cabello largo, hacer conciertos de rock… Controlaban el cine, el teatro, la libre expresión, los medios… aquí campeaba un ambiente pesado, castrante, con la eterna censura del clero, el gobierno con su represión y las supuestas ‘buenas conciencias’ con su hipocresía y beatería”, dice Luis de González Alba.Probablemente, una fuente muy valiosa para sustentar la afirmación que hace AMLO respecto a las Guardias Presidenciales, son los documentos del general Marcelino García Barragán, entonces Secretario de la Defensa Nacional, publicados por Julio Scherer en el libro “Parte de Guerra”.En una carta a su hijo, Javier García Paniagua, el ex Secretario escribió una década después de aquellos hechos: “Has de recordar que el 2 de octubre, en el tiroteo de Tlatelolco, el general Luis Gutiérrez Oropeza, Jefe del Estado Mayor Presidencial, mandó apostar en los diferentes edificios de la Plaza de las Tres Culturas, oficiales armados con metralletas, con órdenes de disparar contra la multitud ahí reunida, y fue así que éstos dispararon inicialmente contra gente del pueblo y soldados del Ejército, causando considerables bajas, tanto entre los civiles como entre los militares”. No dejan dudas las palabras escritas de mano del ex Secretario de la Defensa Nacional.Así las cosas, según narra García Barragán: “Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial, en conferencia telefónica, me dijo que por órdenes superiores había enviado oficiales del Estado Mayor, armados con metralletas para apoyar la acción del Ejército contra los estudiantes revoltosos…” La contestación de García Barragán fue “¿Por qué no me informaste de la gente armada a la que te refieres…?” Gutiérrez Oropeza: “Porque así fueron las órdenes, mi General”.Entonces, el Ejército respondió a la agresión. Así se inició el fuego cruzado. Muy probablemente, las balas recibidas por el General Hernández Toledo procedían de ese pequeño “ejército” dentro del Ejército, es decir, de las Guardias Presidenciales. Era, realmente, una provocación para justificar la brutal represión del Ejército y de policías de la temible Federal de Seguridad.El fotógrafo de confianza de Luis Echeverría, le envío al corresponsal de Proceso en París una serie de fotografías, documentos y grabaciones, que le fueron entregados después a Julio Scherer, de los que se desprende el siguiente dialogo: “General – jefe del Estado Mayor Presidencial” , si en el desempeño de sus funciones tiene usted que violar la Constitución, no me lo consulte, porque yo, el Presidente, nunca le autorizaré que la viole; pero si se trata de la seguridad de México o de la vida de mis familiares, General, viólela, pero donde me entere, yo, el Presidente, lo corro y lo proceso, pero su amigo Gustavo Díaz Ordaz le vivirá agradecido. ¿Estamos de acuerdo, general?” Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial, se estremeció seguramente al escuchar estas palabras y refrendó su lealtad incondicional al Presidente.El 1968 fue un importante parteaguas de una época altamente revolucionaria en el orden científico, social, económico y espiritual. El 68 nos recuerda y nos advierte de las tragedias que pueden suceder cuando los gobernantes y los centros de poder cierran los ojos ante los reclamos de cambios, y no se esfuerzan en descifrar a tiempo las señales que envían los diferentes tejidos que integran la sociedad.