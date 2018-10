Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Un territorio vale por sushabitantes; México tieneque ser grande y libre poracción de los mexicanos”.Jesús Guisa y AzevedoHay, es indudable, una descomposición social en nuestra querida ciudad leonesa, que resulta fardo. Es como una peña que frena nuestro andar. La autoridad lo sabe y usted y yo lo padecemos; pero, lamentablemente no hay quién ponga el dedo en la llaga, no para que duela más sino para curarla.Las estadísticas respecto a la inseguridad las tiene el Gobierno que no hace más que difundirlas al igual que otros organismos sociales que cuentan muertos, robos, heridos, asaltos, sin orientar respecto a lo que debemos hacer como sociedad para eliminar esta desgracia.Le cuento lo que usted ya sabe porque es probable que lo haya padecido o padezca: en la calle Honorio Tercero, de la conia San Francisco de Asís, quienes asaltan y roban con lujo de violencia tienen nombre y apellido igual que domicilio.Su acción nefasta inicia a las 6 de la mañana. Son madrugadores. Se apoderan de lo que pueden, sea el celular del transeunte, la mochila del muchacho o la joven, sin respetar niños que van a la escuela.Si alguien que los ve dice algo, le mienta la madre y amenazan con vengarse. Cuando, por pura casualidad, circula la Policía simplemente se meten a su cueva, que es el domicilio particular.Pero lo de mayor gravedad es que este fenómeno se repite por nuestra Ciudad, en donde inclusive a los propios recolectores de basura les roban y... a correr.Cuando en algunas colonias la gente quiere cerrar calles la autoridad lo prohibe, apoco con fundamentos pero entonces nos quedamos en ascuas y con la interrogante de ¿qué hacer?Sí, ya sabemos que para tejer de nuevo, reconstruir ese tejido social que formamos usted, yo y nuestras familias, no basta la acción gubernamental; pero es claro que la autoridad está obligada a orientar.¿Qué normas, talleres informativos o de acción se nos dan? Cero, como que aquí no pasa nada. Las iglesias nos convocan a rezar y ¿a qué más? Es claro que sí hay pústula social con gente que consume droga, no trabaja y siempre trae dinero, lleva a su casa cosas malhabidas, otros que venden lo arrebatado a los demás por la fuerza, o sea bajo amenaza; todo eso y algo más nos convoca, con urgencia, a una acción colectiva.Recomponer el tejido social no es asunto de simple querer, se requiere acción meditada, planificada y funcional. ¿A quién le toca o corresponde esa urgente tarea, a usted, a mí, al Gobierno? A todos.El mal, es indudable, debe ser combatido con la abundancia del bien; pero ese bien hay qué derramarlo sabiamente y con decisión. No vamos usted y yo, intempestivamente a casa de los viciosos y ladrones, a convocarlos para que se regeneren; si de esa manera actuáramos, nos los echaríamos de enemigos porque les pretendemos quitar su modus operandi y vivendi. O sea, que si de eso viven se sentirán amenazados.¿En dónde y cómo la estrategia social, moral y qué nos corresponde hacer a usted y a mí para recomponer el tejido social tan dañado?Resulta evidente que hay grupos que trabajan para superar estas miserias sociales; pero hace falta más acción.Para quitarnos el mal sabor de boca o la gran preocupación mental por mis reflexiones, les convidaré la crónica de un espectáculo al que asistía en septiembre pasado. Lo actuado por este grupo, “Vida Nueva”, es el testimonio de que para difundir el bien, la alegría y la esperanza, hay muchos caminos:Fue un acorde sonoro que cimbró el recinto como un embeleso cautivador.Nuestras neuronas se sacudieron lanzando mensajes saturados de emoción al ritmo del coro que preñó los aires.Jesús Camarena, un director original que guía con la mirada, un gesto, moviéndose en el escenario cual Prometeo al comunicar el fuego, a una concurrencia ansiosa de delectación musical.El teatro Manuel Doblado pleno, sin lugar vacío, con una concurrencia familiar, sin distingo de edades, que llegó de rumbos muy diversos a llenar el alma con la dulzura de una fe viva y vivificante.La batuta imaginaria apunta, señala, ordena para que la miel del coro se derrame y la concurrencia quede poseída por un hálito que renueva e impulsa.Al centro del foro, en lo alto, una cruz símbolo de altivez y martirio, de amor y redención.Chuy espigado, elegante, con torrente de energía inagotable, pide al tecladista notas, al magistral violinista ritmo y arrebato en sus mágicas cuerdas.El coro es una conjunción encantadora que lleva emociones al climax, que para eso muchos maestros y hasta Hilarión Eslaba pautó y enseñó a que el solfeo de los solfeos fuera reto y guía a efecto que con tonos y compás subiéramos al cielo y bajáramos de nuevo, en alas de las vibraciones, a la tierra de promisión.Jesús lleva el ánimo de la asistencia a la conjunción. Todos conocen los cánticos letra por letra, lo mismo “El tren del Evangelio” que “Dios está vivo” o “Dulce Madre”.En el foro, en una especie de sincretismo no de doctrina pero sí de actitudes, que viene desde nuestra época primitiva hasta la actualidad, un grupo baila con ductilidad y belleza.Por algo San Juan Pablo II, en uno de sus viajes a nuestro país exclamó con un reflejo de amor: “México sabe bailar, sabe cantar, sabe rezar”.Son ya dos horas con las que “VidaNueva” celebra en este septiembre sus 20 años de peregrinar cantando, entre capillas, parroquias, pueblos y ciudades, con sol o bajo una tormenta, sin límites del tiempo a la vez que sin importar distancias .Van y nos llevan rumbo a lo eterno, así lo diría el padre Tomás Sanromán, su asesor, que con su mensaje final impulsó a la grandeza de una grey que lleva repletas sus alforjas.