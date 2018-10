Mesa de Seguridad

Con motivo del Foro por la Pacificación y Reconciliación Nacional, realizado el jueves 4 de octubre en nuestra ciudad, exclusivamente para esta región del país, nos pudimos percatar y tomar conciencia de la magnitud del problema aún en esta zona, pues nuestra visión, al menos en lo personal, solamente llamaba nuestra atención los casos de Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Michoacán.Recordamos, no sin asombro, que aquel grupo de diez cazadores, en su mayoría vecinos del barrio del Coecillo, que allá por el año 2010 viajaron a Zacatecas y de los cuales solamente regresaron dos, y aún siguen desaparecidos ocho; sus familiares se expresaron conmovedoramente en este foro y en aquellos aciagos días en que se acrecentaban los secuestros con impunidad y bajo la complicidad de diversas autoridades, en el estado de Zacatecas un buen periodo estuvo bajo el mando y control de un cártel del crimen organizado.Nunca se supo más de los cazadores secuestrados por policías del municipio de “Joaquín Amaro” de aquella entidad, pese a que éstos fueron detenidos.Algunos episodios de esa época nos darán una idea de la descomposición en materia de seguridad que sufrieron por aquellos días zacatecanos y visitantes que se aventuraban por aquellas tierras de nadie, o más bien en manos de la delincuencia, pues inclusive, un sacerdote cuyo nombre no recuerdo, en sus homilías recomendaba abstenerse de ir hacia ese territorio, porque había sufrido cruelmente un asalto en la carretera cuando se trasladaba para visitar a sus padres ancianos que vivían en Fresnillo.El padre se identificó y les suplicó con su investidura, pero aún así fue despojado de todas sus pertenencias incluyendo su vehículo utilitario, golpeado y desnudo fue abandonado en la serranía; pero lo peor de su relato es que no había autoridad alguna que le recibiera su denuncia, porque los propios agentes del Ministerio Público le decían que sería mejor no lo hiciera porque los mafiosos tomarían represalias en contra de él y de su familia; como pudo y gracias a un favor de autoridades de Aguascalientes allí se la recibieron para los efectos de cobrar el seguro de su auto.Otro caso en ese mismo estado fue el de un amigo personal, funcionario de unas agencias automotrices de esta localidad, quien también al ir a visitar a sus familiares en Guadalupe, Zacatecas, igual que el sacerdote fue asaltado y despojado de sus pertenencias y de su automóvil, lo hicieron caminar dos kilómetros hacia un cerro y allí lo dejaron aunque solamente descalzo.Acudió a su amigo el entonces Procurador General de Justicia, quien sorprendentemente le hizo la misma recomendación que el Ministerio Público al sacerdote, ¡háganme el favor! amables lectores. Igualmente terminó presentando su denuncia en el estado de Aguascalientes para los mismos efectos de cobrar el seguro.El Procurador de Justicia de aquella época al igual que la de los cazadores desaparecidos fue Arturo Nahle García; este personaje fue premiado al terminar su gestión con la Magistratura en la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas.Verifiqué en algunos portales de internet (Las Noticias Ya! 16/10/2012) también fueron descubiertas 14 fosas clandestinas en su gestión en el predio Las Negritas en el municipio de Calera; y que hubo el hallazgo de 14 tambos con cuerpos humanos en la comunidad de Rio Frío, municipio de Enrique Estrada.No obstante las últimas noticias, no muy afortunadas por cierto, sobre el Lic. Nahle García, datan del 25 de noviembre del año próximo pasado en que él mismo denunció y se lamentaba de que un grupo de ladrones vaciaron su casa, así como la del Secretario del Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, Héctor Pastor Alvarado, su vecino en el fraccionamiento Bernárdez, aún cuando contaban con caseta de vigilancia, policía y videocámaras (La Jornada Zacatecas www.ljz.mx 26/11/2017). ¿Justicia divina?El Foro por la Pacificación y Reconciliación Nacional concluyó con la participación de Malú Micher, en representación del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador; le pidió al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo que escuche las historias de las familias de los desaparecidos que suplican que les hagan caso; demostrando la Senadora gran sensibilidad ante los parientes de las víctimas.El miércoles 3 de octubre de 2018 dejó de presidir la Mesa Ciudadana la maestra Rocío Naveja Oliva, la cual logró el nacimiento e inicio de los trabajos de este instrumento colegiado ciudadano para contribuir a mejorar la seguridad y la justicia en la localidad.Continuará los trabajos René Solano Urban, vicepresidente regional de la Canacintra, con algunos nuevos integrantes, quienes rindieron la protesta requerida, entre los cuales se encuentran su servidor, así como las y los ciudadanos Norma Maciel Benavides, Lourdes Cásares de Félix, Luz Graciela Rodríguez, José Arturo Sánchez Castellanos, Juan Rodrigo Moreno, Martín Rocha Pedrajo, Juan José Villalobos, Arturo Romo y David Herrerías Guerra, a más de otros.La Mesa se complementa con los funcionarios de las diversas dependencias involucrados en la seguridad pública y la justicia, tanto locales como estatales. Esperamos buenos resultados en los próximos dos años.