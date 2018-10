La esperanza es lo que no podemos perder

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La semana que recién terminó tuvo algunos eventos que me gustará retomar en este espacio de opinión.Uno de ellos fue el Foro Regional Retos en la Implementación del Sistema Anticorrupción en cual observamos, con gusto que tuvieron que poner más sillas de las que ya estaban porque hubo una buena cantidad de asistentes de Irapuato y Salamanca.El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción supervisa a partir de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guanajuato, los actos u omisiones en que pueden incurrir tanto servidores públicos como particulares: Faltas Administrativas Graves (que es competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa), las faltas administrativas no graves y los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves.Tuve también de charlar con el Lic. Marco Antonio Medina Torres, Fiscal Especial en Combate a la Corrupción que también estuvo en Irapuato en esa fecha. Sé que ha apoyado varios casos según me han comentado del Sistema, sin embargo, le comentaba que estaba circulando en una plataforma internacional que se requiere un Fiscal para Guanajuato y ese es el Fiscal General, pero también es necesario que se transparente el proceso dentro del mismo Sistema, entiendo que este es un tema muy nuevo ya que Esta Ley entró en vigor apenas el 5 de mayo de 2017. Esto me hace recordar que mi maestro Octavio Rivas y yo trabajamos con este tema desde finales de los años ochenta y ahí se veía muy difícil que se pudiese luchar en su contra, hoy estamos en un momento diferente, hay legislación y casos resueltos al respecto.Sin embargo, dentro del mismo Foro, algunas personas comentaron y otras pensaron que esto todavía no tiene la credibilidad suficiente y que a veces parece una farsa. De cualquier manera, estuvo la presencia y declaración del Alcalde Interino y del Alcalde Electo sobre su apoyo y participación en este Sistema y que la PAGINA DE INFORMACIÓN del municipio estaría dando un excelente servicio y ligo esto con los comentarios de unos amigos que han pedido información y no siempre les ha sido otorgada.Entre las tareas del Comité, sus integrantes analizan la política pública estatal para proponer proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos, sumando a la sociedad como pilar fundamental de su estrategia preventiva.El Sistema Estatal tiene como finalidad establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades delEstado y los Municipios en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en materia de combate a la corrupción.El próximo miércoles 10 de octubre tendremos inicio de un nuevo periodo de Gobierno Municipal. Esto es histórico ya que el Arq. Ricardo tendrá nuevamente la oportunidad de mejorar el municipio (esta es la tercera vez que ostenta el cargo) y sigue escribiendo la historia. Y sí deseamos que sea recordado como un Presidente Municipal que cambió la forma de vida de las y los irapuatenses para mejor.