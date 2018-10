Reportan otro caso

TODOS ESTÁN LEYENDO AHORA:

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Unfueal parecer durante unaen la coloniaEsto fue reportado al Sistema Único de Emergencias (911) a las 10:47 de la noche del viernes en la esquina de las calles Ferrocarriles Nacionales y Prensa Libre norte.Presuntamente, de 34 años, participó en una pelea en la que fue herido en la pierna izquierda.Al verlo tirado testigos solicitaron apoyo y elementos de la Policía Municipal llamaron a los paramédicos.Los socorristas arribaron al cruce y atendieron al hombre que, aunque no presentó lesiones de gravedad, fue trasladado a un hospital.De los responsables no se dieron características, ya que la víctima dijo desconocer quién lo atacó.Horas más tarde otro hombre fuetambién de balade unaubicada en laAlrededor de las 4 de la madrugada de ayer el 911 recibió el reporte.La Policía Municipal no brindó datos sobre este lesionado, por lo que se desconoce su identidad y la manera cómo fue herido.Paramédicos de Bomberos lo revisaron y trasladaron al HGL.Hasta ayer el Ministerio Público no tenía reporte de ninguno de estos hechos.