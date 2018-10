Choca patrulla contra automóvil y Telégrafos; habría ignorado un alto

Víctor Valera y Felipe Vega



Una patrulla de la policía estatal de Hidalgo, terminó impactada en las oficinas de Telecomunicaciones de México (Telecom-Telégrafos), ubicada sobre la avenida Juárez, luego que se pasó el alto e impactó a un vehículo ocasionando un fuerte accidente.





El saldo del accidente, ocurrido alrededor de las 13:00 horas, fue de una joven mujer, quien viajaba en un vehículo compacto y quedó inconsciente, y tres policías estatales heridos, por lo que la circulación en dicha vía permanece cerrada; además, se tuvo que desviar la ruta del Tuzobús.





De acuerdo con testigos presenciales, la camioneta de la policía estatal con número de identificación HG-030A-1, se pasó el alto del semáforo del cruce de la calle Iglesias y avenida Juárez, impactando a la conductora quien se incorporaba a la avenida principal.



Tras embestirlo, el agente de la estatal perdió el control y se fueron a estampar contra el muro de un inmueble, frente a las oficinas de Relaciones Exteriores, en la capital hidalguense.





LA PATRULLA SOLO LLEVABA LAS TORRETAS PRENDIDAS



“La patrulla solo llevaba las torretas prendidas, pero, en ningún momento iba con las sirenas”, comentaron a AM Hidalgo testigos presenciales, quienes se inconformaron ya que, tras el accidente, la ambulancia atendió primero a los policías.



Varias personas se aprestaron a auxiliar a la joven mujer y también a los tres uniformados, mientras que otros llamaron al número de emergencia 911. En minutos llegaron paramédicos de Cruz Roja y Protección Civil para atender a las víctimas.



Trascendió que la conductora, aparte de las lesiones que sufrió, entró en estado de shock nervioso y ni siquiera podía hablar. Fue trasladada en una ambulancia a una clínica particular y, los integrantes de PC se hicieron cargo del traslado de los tres policías estatales, al parecer, a la clínica del ISSSTE, al sur de la ciudad.



No muy lejos de ese sitio, se encuentra un parque donde varias familias se divertían, pero al escuchar los estruendos, se acercaron a ver qué había pasado. Los servicios de grúas llegaron a la brevedad y se dieron a la tarea de retirar la patrulla y el auto particular que participaron en la desigual colisión.