“Tenemos un ciclo perverso y vicioso podríamos llamarlo, cuando el incremento a las personas se da solamente por la inflación reportada por el Banco de México, se reporta solamente la inflación de la canasta básica, pero yo diría que del 80 al 90% no vivimos de la canasta básica”.



“Pagamos colegiaturas, vamos al cine, compramos zapatos, ropa, artículos que no van a la canasta básica y realmente lo que está sucediendo es que el poder adquisitivo del guanajuatense y del mexicano se va perdiendo”, dijo el empresario, originario de Celaya.



“Vemos que mucha gente no se da cuenta, pero de diciembre de 2014 a la fecha ha habido una devaluación del 70% de nuestra moneda y los sueldos ni remotamente han crecido a ese porcentaje y muchos de los insumos que consumimos son de importación, por eso no alcanza el dinero”.



“Lo que queremos es tener una alianza con las empresas estratégicas de Guanajuato y ojalá podamos permearlo a todas, donde el aumento se dé por productividad y el empleado se motive día a día y al final del año, cuando midan la productividad, de esa magnitud sería su aumento”.



“Ahora lo que realmente necesitamos es permear de la macroeconomía a la microeconomía y las Mipymes son una excelente estructura para poder hacerlo”, aseguró el funcionario.

Creará músculo económico para guanajuatenses



“Pero ahora lo que realmente necesitamos es permear de la macroeconomía a la microeconomía y las Mipymes son una excelente estructura para poder hacerlo”.



“Y tenemos ciertos proyectos que nos van a permitir con una estructura muy innovadora poder permear... primero motivar el ahorro en el guanajuatense y que él pueda con ese ahorro hacerse de un patrimonio e inclusive si él lo desea comprar acciones en las mismas empresas”.



“Entonces un empleado que está trabajando en alguna empresa, un servidor público que tenga ahorros va a poder ser accionista y tener un patrimonio, aunque sigan trabajando en la empresa o el gobierno. No queremos que el guanajuatense tenga solamente una opción de ingreso económico”.



“Lo innovador es la transversalidad que va a existir entre las secretarías, porque cuando analizamos el eje económico en la campaña del hoy gobernador Diego Sinhue Rodríguez, nos dábamos cuenta que se pulverizaban mucho los esfuerzos y sí encarecía mucho la operación, y los resultados eran pocos, entonces cuando se trabaja con diferentes secretarías de forma conjunta se genera sinergia y la sinergia genera riquezas”.

Las propuestas



“Vamos a evitar para empezar la erosión del suelo, cuando no está erosionado el suelo se capta y cosecha agua que va a los mantos acuíferos y, ahí tienes un beneficio ecológico, más aparte somos el Pemex agropecuario de México, ¿a qué me refiero?, que somos grandes productores de granos y forraje y lo vendemos a otros estados y, luego les importamos la proteína animal”, expicó.



“Guanajuato importa más la proteína animal, más de 1,200 millones de pesos al mes y regalamos prácticamente nuestro grano y forraje, entonces dentro de este esquema también pondríamos ganado y el excremento del ganado ayudaría a fertilizar la tierra y vamos a convertir el grano y forraje en proteína animal”.



“Entonces como la gente de León ya conoce bien a esa ferretería, recibirá más pedidos al saber que ahora no solamente comercializa, sino que ofrece el servicio de instalación, no tendría gastos de ser empleador y va a tener mejores ventas al consumirle 40 personas que son parte de su negocio y tendría clientes cautivos”.



“Va a tener una mayor cantidad de volumen y le van a pedir a las 40 personas un porcentaje de lo que ellos facturan, a esas personas les va a dar un buen precio, les podrán dar parte del crédito que le da un proveedor, si el proveedor le da 30 días, la ferretería le puede dar 7 días”, ejemplificó.



“Una segunda parte del proyecto sería negociar con países para que pudieran esas personas irse a trabajar a Estados Unidos, Canadá y Europa durante 11 meses con visa, ganando 14 dólares o 14 euros por hora además de poder en alianza con los gobiernos de aquellos países, que los fines de semana tengan visitas a museos y teatros para crecer su bagaje cultural”.



“Estaríamos provocando el autoempleo, pero también emprendedores, el momento en que le das ventaja a una persona de estar a la vanguardia en su profesión le abre la mente para pensar en nuevas ideas. Es un concepto que requiere alianzas, credibilidad y voluntad, no de muchos ingresos”.

