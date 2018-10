Yésica Hernández gana la primera medalla de oro para México en los III Juegos Olímpicos de la Juventud pic.twitter.com/BKRaqyiPEc — BuzzFeed News México (@BuzzFeedNewsMex) October 8, 2018

'Dijeron que me pasaría algo malo'

¡Atención, todos de pie por que es así como #YesicaHernández hace sonar el himno nacional mexicano al obtener la primera medalla de ORO para en los Juegos Olímpicos de la Juventud @BuenosAires2018!



@COM_Mexico | @gobiernogto | @CONADE #GTO #GrandezaDeMéxico pic.twitter.com/aHxCPD0XXG — CODE #PasiónPorElDeporte (@guanajuatocode) October 8, 2018

Determinación a toda prueba

pasa una hora en el transporte público para llegar a su entrenamiento, desde la conflictiva colonia 10 de Mayo hasta el Parque del Árbol, en León. En el gimnasio, pasa tres de tres a cuatro horas levantando pesas y “descansa” en la hora que tarda en volver a su casa.Esa es su rutina de todos los días, aunque no de esta semana, pues como representante de México compite en losy ahí alcanzó un resultado sorprendente: Oro en la categoría de menos de 48 kilogramos, primera presea invidual de ese metal en la historia de las participaciones mexicanas."Si quieres ser mejor,y las pesas son lo que me gusta y si tengo potencial, hay que aprovecharlo", comentó la joven leonesa, en una entrevista previa a los Olímpicos de la Juventud.es una de las mexicanas más destacadas en el levantamiento de pesas, un deporte que a muchas de sus amigas no les llama la atención, pues creen que su cuerpo puede deformarse."Muchos me dijeron que con el levantamiento de pesas me iba a hacer más chaparra de lo que ya estoy (risas),, que me iba a pasar algo malo, pero a mí me gusta y creo que puedo llegar lejos", asegura.Yesica vive en el suroeste de León,. Un amigo suyo la invitó a entrenar en 2015 y cuando notaron su aprendizaje y mejora, se integró al equipo de talentos de la ciudad."Un amigo me invitó a hacer pesas, mis papás me dejaron venir y acá me vieron con talento para venir y no lo dejo porque", dijo.En plena celebración, el cubaano, entrenador dedestacó la determinación de su alumna, quien no pintaba como un talento de este tamaño cuando la recibió, hace cuatro años.“Ella es talentosa, pero. No es una atleta que al llegar al gimnasio se posicionara por su técnica. Ella no tenía un gran físico ni condiciones morfológicas, pues pesaba menos de 40 kilos, alrededor de 37 kilogramos, cuando entró con su entrenador de iniciación”, contó Raúl Norat sobre su atleta.Oriunda de la colonia 10 de mayo, una de las más conflictivas de la ciudad de León, Yesica Yadira Hernández, disciplina que practica en las instalaciones del Parque del Árbol., y ella ha visto que el sacrificio diario durante periodos de tiempo, en esos periodos ve competencia y se va midiendo, y se ha visto el progreso, no el color de la medalla, sino las marcas. Levantó 97 kilos y eso fue también oro en los Juegos Centroamericanos”, dijo su entrenador sobre la deportista de aún 16 años, y que podría asistir alen un mes, así como seguir la anhelada calificación a losy los