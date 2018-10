Keira Knightley 'estalla' contra la duquesa Kate por mostrarse 'perfecta' tras dar a luz

Las diferencias entre hombres y mujeres

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Además de actriz, Keira Knightley es ahora ensayista. La protagonista de Piratas del Caribe ha publicado un texto en unllamado Feminists Don't Wear Pink (And Other Lies) [Las feministas no visten de rosa (y otras mentiras)], editado por la escritora y bloguera Scarlett Curtis en el que participan otros nombres conocidos de Hollywood como, Gemma Arterton o Saoirse Ronan.En el ensayo, Knightley relata cómo fue su experiencia al dar a luz a su hija en 2015. La intérprete de 33 años explica en su ensayo The Weaker Sex [El sexo débil] lo duro que fue el parto de su hija. "Mi vagina se partió en dos. Llegaste con los ojos abiertos. Los brazos alzados al aire. Gritando", recoge el diario The Guardian. "Recuerdo la caca, el vómito, la sangre, los puntos. Recuerdo mi propia batalla. Tu batalla y tu pulso vital. La supervivencia., reflexiona.La hija de Keira Knightley nació el 1 de mayo de 2015. Un día después, y no muy lejos, llegaba al mundo la princesa Carlota, la segunda hija de Kate y Guillermo de Inglaterra. La misma tarde, la duquesa de Cambridge abandonaba el hospital con un aspecto impecable. Dada su cercanía, Knightley reflexiona sobre ello en su ensayo: "Nos incorporamos para ver la tele. Ella [Middleton]El rostro que el mundo entero quería ver"."Escóndelo", continúa la actriz. "Esconde nuestro dolor, nuestros cuerpos partiéndose en dos, nuestros pechos goteando, nuestras hormonas enfurecidas. Ponte guapa. Que se te vea estilosa, no muestres tu campo de batalla, Kate. Siete horas después de tu batalla entre la vida y la muerte, siete horas después de que tu cuerpo se rompa, y de que la vida, sangrienta, chillando, surja de ti. No lo enseñes. No lo cuentes. Quédate ahí de pie con tu niña y que te fotografíen un puñado de fotógrafos hombres".Además, la actriz —que estos días promociona el inminente estreno de Colette, un biopic sobre la escritora francesa— habla sobre las diferencias entre hombres y mujeres, y entre actores y actrices, a la hora de ser padres. En él se dirige, de nuevo, a su hija: "Estoy despierta contigo toda la noche si me necesitas. A veces lloro del cansancio. Despierta de noche y trabajando de día... Mis compañeros hombres pueden llegar tarde, no saberse el texto. Pueden gritar y exclamar y tirar cosas. Pueden emborracharse o no aparecer por allí. No ven a sus hijos.".La actriz afirma, tal y como recoge el extracto del ensayo publicado por la web Refinery29, que trabaja con hombres a los que mira y la miran: "Les preocupa que no me gusten. Les vuelve locos. Me menosprecian, tratan de no escucharme, no me hablan, no quieren oír mi voz, mi experiencia, mi opinión".Y relata lo que estos suelen decirle y pensar sobre ella: "Ponte guapa. Quédate ahí. Cuéntame lo que supone ser mujer. Sé guapa, comprensiva, guapa pero no demasiado guapa, delgada pero no demasiado delgada, sexi pero no demasiado sexi. Ten éxito pero no demasiado éxito. Ponte esa ropa, que se te vea de esa manera, compra eso". "No quiero flirtear contigo porque no quiero acostarme contigo, y no quiero ser tu madre porque no lo soy".