Pati Chapoy manda un fuerte mensaje a Atala Sarmiento y a los 'Intrusos'

“Siempre ha sido así, lo que pasa es que se le olvida a la gente, pero siempre ha sido así, pero esto no me causa ningún problema"

'Mejor que estar desempleados'



“Imagínate lo difícil que de pronto no tienes trabajo, un sueldo, pues es muy complicado, qué bueno que tienen trabajo, qué bueno que lo están haciendo y además me da gusto de pronto, porque ni en sueños me lo imaginé, que Televisa hiciera un reconocimiento a mi trabajo en 22 años de 'Ventaneando' y en 25 de Azteca, para mí, pues es lindo"

Pati Chapoy al parecer no está para nada preocupada por la llegada de Atala Sarmiento al programa Intrusos, de Televisa.En entrevista, luego de participar como madrina de la obra 'A oscuras me da risa' -que alcanzó las 100 representaciones-, Pati dijo que el asunto de los cambios de conductores y lucha por el rating 'siempre ha sido así'.Dijo que es mejor que los ex conductores en su programa tengan trabajo y que no tiene ningún problema con ellos, pese a que dijeron que es una jefa complicada.Como relata TVNotas, Chapoy dice que ya no se acuerda de cuántos años estuvo Aurora Valle en Ventaneando, y que Juan José y Martha estuvieron menos de dos años, pero que si fuera complicada, no habrían estado ni uno.