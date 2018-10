Paul McCartney confunde la bandera de Chile con la de Texas

Paul McCartney flameando la bandera chilena creyendo que era la de Texas



pic.twitter.com/RtYANcqalD — Michael  (@michaelcccl) October 6, 2018

Arriba: bandera de Chile

Abajo: bandera de Texas

A todos alguna vez nos han fallado las clases de geografía, y los grandes artistas no son la excepción.Tal fue el caso del ex Beatle Paul McCartney, quién después de su participación en un concierto el pasado 5 de octubre, confundió la bandera de Chile con la de Texas.El músico no se dio cuenta de su error y agitó la bandera en dirección al público.El ex Beatle participaba en el festival musical Austin City Limits, que se llevó a cabo en Texas, y al terminar su actuación fue cuando ocurrió esta equivocación.El hecho causó diversos comentarios en redes sociales.Ambas banderas son muy similares, ya que solo se diferencian en que tienen distintos tonos en los colores azul y rojo y en que en el caso de la bandera de Texas, el campo con la estrella ocupa toda la parte izquierda, y la chilena solo una esquina.