Almeyda espera recibir apoyo de los mexicanos en California

"Los mexicanos que están viviendo acá nos vendrán a apoyar, los seguidores de Chivas nos van a apoyar, así que tendremos que construir otro estadio", dijo Almeyda.



"Tomé la decisión de venir porque siempre me he manejado en la vida de una sola manera, las condiciones estaban dadas. El interés y el cariño que me mostró esta dirigencia, este desafío me gusta. Siempre que tomo decisiones, lejos está la parte económica. Me gustó la seriedad de la directiva para llegar a mi."



El ex de las Chivas, sabe que al haber muchos mexicanos en la zona de California donde ahora estará, recibirá mucho apoyo de los seguidores del Guadalajara.Matías decidió irse a San José por el cariño que le mostró el equipo y no porque vaya a ganar más que en otro club.Almeyda señaló que buscará con todas sus fuerzas conquistar el título con su nuevo club, esto aunque su nuevo equipo no tiene grandes figuras.