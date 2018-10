Escribe tesis en tseltal, para luchar contra discriminación de la lengua indígena

Jorge Morales López, originario de la comunicada Zona Urbana en Oxchuc, municipio de la región Altos Tsotsil-Tseltal en Chiapas, es el primer egresado del programa académico de comunicación intercultural en la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) en escribir su tesis en su lengua materna, el tseltal, y en esta misma realizar la defensa de su examen profesional para obtener el grado de licenciatura.

"Schapel skuxinel me’el mamel tseltaletik te k’alal la yich’ chiknantesel te slumilal Zona Urbana Indígena ta Slumalil Oxchujk’ sok te bin ut’il la schapik-xan skuxinelik ta ja’ wil yu’un 2015" es el título de la tesis profesional de Morales López, que en español significa: "Las relaciones interpersonales en la organización de los abuelos tseltaletik en la fundación de la comunidad Zona Urbana, Oxchuc".

Jorge Morales, quien es bilingüe ya que además de su lengua materna habla español, mencionó que el objetivo de su trabajo fue investigar cómo se dieron las relaciones interpersonales en su comunidad en el momento de su fundación y cómo se estaba dando esa relación en el año 2015.

Jorge Morales López durante defensa de su tesis. Imagen: Google

Señaló que el interés de hacer su tesis en tseltal se debe a que en su generación hay muchos que discriminan la lengua indígena "no la quieren hablar", además de que en algún momento se van a interesar en la historia de la comunidad "pero cómo le van a hacer si, igual los actores principales, los que fundaron la comunidad, ya no están, se están desapareciendo, falleciendo. Si no rescatamos la historia, quién nos podría contar después".

Además mencionó que con su trabajo busca que la población de su comunidad continúe aprendiendo el tseltal, "con esa investigación que hice, que es en tseltal, tienen que aprender la lengua para que sepan la historia de la comunidad".

Jorge Morales López durante defensa de su tesis. Imagen: Google

Morales López aseguró que su tesis profesional le permitió fortalecer el ámbito de la escritura en tseltal, "porque la hablada ya lo domino, pero lo que sí me fallaba bastante era la escritura. Gracias al trabajo que realicé, me fortaleció bastante el uso de las glotales, las comas, todo lo que son los signos de puntuación".

De acuerdo con datos del Instituto de Estadística y Geografía (Inegi), en Chiapas hay un millón 141 mil 499 personas mayores de cinco años que hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 27% de la población de la entidad, destacándose la lengua tseltal como la que tiene mayor número de hablantes, 461 mil 236, seguida de tsotsil, ch’ol y zoque.

Además, la lengua tseltal es una de las 68 agrupaciones lingüísticas que se incluyen en el catálogo de lenguas indígenas nacionales del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) y pertenece a la familia lingüística maya.

