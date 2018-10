Conoce al niño ruso con las pestañas más largas del mundo

"Cuando Muin sale a la calle, todo el mundo lo ve y le presta atención. Lo bueno es que él lo acepta y disfruta el momento”

Tener las pestañas largas es uno de los mayores deseos de las mujeres y para lograrlo, recurrimos a extensiones, sérums alargadores, tratamientos que incluyen aceite de ricino, vitamina E o vaselina que prometen fomentar el crecimiento de las pestañas. Sin embargo,Muin Bachonaev, quien actualmente tiene once años, nació con pestañas increíblemente largas, las cuales “llegaban a rozar sus labios”, según cuenta su padre Zaidullo Bachonaev. Al ver esto, acudieron a un especialista quien les aseguró que no era nada grave y que esto se debía a un gen que pudo ser modificado porBachonaev aseguró al medio inglés ‘Deccan Chronicle’ que su vida es normal y que se siente completamente cómodo con sus extraordinarias pestañas. “Vivo como cualquiera. No hay necesidad de tener especial cuidado en mis pestañas. Me siento cómodo con ellas y no tengo ninguna dificultad.”Su padre afirmó con orgullo que su hijo siempre es una sensación a donde va.Tanto en Facebook como en Instagram y Twitter ya se pueden encontrar varias imágenes que personas de todo el mundo, incluso mexicanos han compartido con Muin posando con ellos. Durante el Mundial de Rusia 2018, mucha gente aprovechó para tomarse fotos con este pequeño. Otro atractivo de Bachonaev son sus pobladas y arqueadas cejas, las cuales, igualmente se deben a la misma condición.Una de sus mayores pasiones es el fútbol yMientras, este pequeño está practicando para alcanzar sus sueños, ya que entrena con un equipo local.Sin duda, sus pestañas son la envidia de todas nosotras. ¿Qué opinas?