Entra "El Poeta del Amor"

Durante el baile

Más depara disfrutar de laEldio inicio alrededor de lasLa cantante “que le tira a los hombres” hizoque llenaron el lugar con canciones como “Tres Veces te Engañé”, “Rata de Dos Patas” y “Piérdeme el Respeto”, entre otras,sobre todosiendo estas las más efusivas en susMás tarde, a la, inició lacuando “El Poeta del Amor”,, lo que provocó unaCon elbrindó un, demostrado con lospor parte del público, con cada uno de los temas que interpretó, entre los que estaban “Yo Estaba Solo”, “Nuestro Amor”, “Nunca Cambies” y “Te Esperaré”, entre muchos otros temas, que pusieron a cantar a los asistentes, quienes a pesar del, se pusieron aentre la multitud con laSin embargo, los temas clásicos y que le han hecho ganar el gusto de la audiencia, fueron los que más revuelo causaron, como “Mi Enemigo el Amor”, “Ignoraste mis Lágrimas”, ¿“Dónde Andará?”, “Mi Amor y mi Agonía” y otros más.Sin duda fue un espectáculo en donde, pues invitó a varios, además dequienesseguían con; la velada se prolongó hasta, dejando entre los asistentes un gran sabor de boca.de Paquita la del Barrio y Pancho Barraza,que se registraron, mismos que se lograron controlar.Otro de los incidentes fue elque contaba con la numeración del 16000 al 18000. Sin embargo, se colocó una lona a la entrada avisando a la ciudadanía que dichos boletos no serían válidos, así como en donde se especificó que a quien se encontrara haciendo mal uso de los mismos, se consignaría.El presidente del Patronato, Rodolfo Carmona, informó que dicho boletaje no fue utilizado, pues no se presentaron boletos con dicha numeración en la taquilla.