Investigación apunta a Diputado Federal como responsable de accidente en Ixmiquilpan

A CONTINUACIÓN REPRODUCIMOS ÍNTEGRO EL COMUNICADO DE LA PGJEH:



“La Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo inició el sábado 6 de octubre del presente año, una carpeta de investigación con motivo del evento de tránsito ocurrido la madrugada de ese día en Ixmiquilpan, en el que falleció un hombre de 21 años de edad identificado con las iniciales I.F.M., y otras personas resultaron con daños materiales.



Hasta este momento, en dicha carpeta de investigación se tienen tres querellas por los delitos de homicidio y daño en propiedad ajena.



Dos de las querellas fueron iniciadas por personas que viajaban en una Jeep y otra camioneta GMC pick up, y que resultaron colisionadas en el lugar, y la tercera corresponde a la que familiares del occiso interpusieron por el delito de homicidio.



Esta Procuraduría cuenta con datos de prueba que apuntan a la responsabilidad de una persona de iniciales C.C.P., de quien se omite su identidad por respeto al derecho de presunción de inocencia que le asiste, quien en el momento de los hechos conducía la camioneta Ford pic up, modelo Raptor.



Continuamos integrando los datos de prueba y una vez agotados los actos de investigación, se procederá conforme a Derecho”.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) inició unapor el delito de homicidio y daño en propiedad derivado del accidente automovilístico donde uneny agregó que el presunto responsable es C. C. P., conductor de la camioneta Raptor.A través de un comunicado de prensa difundido esta noche, la Dependencia Estatal omitió detallar la identidad del presunto responsable de este incidente, por el principio de presunción de inocencia.Aunque las iniciales coinciden con las del diputado federal, quien en los últimos días fue invitado por la bancada deen la Cámara de Diputados a presentarse ante las autoridades para aclarar el hecho.Incluso en sus redes sociales, Charrez Pedraza, reconoció que viajaba en dicha camioneta, pero agregó que era conducida por su chofer. Además, dijo que no abandonó el lugar del accidente.Todos están viendo: