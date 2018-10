Día Mundial de la Alimentación



“Somos una asociación que está presente en todo el país, con más de 50 Bancos de alimentos, constituidos en los lugares donde existe la posibilidad de encontrar personas físicas y morales donantes, que nos permita crear formas de palear el grave problema de la desnutrición y escasez de alimentos”, dijo.

Ende, la dirección de Desarrollo Social y Humano y la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos realizarán una, con el objetivo deCon la participación de jóvenes del Servicio Militar Nacional, ela partir de las 7 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, en lase realizará esta colecta.El personal del Servicio Militar se desplazará además a, debidamente identificados, visitando casa por casa para platicar con los ciudadanos y solicitarles la donación de algún alimento.El 13 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, por lo que representante de la asociación de Bancos de Alimentos,, exhortó a los ciudadanos a contribuir a mejorar la calidad de vida de los que menos tienen.Indicó que pese a la riqueza de recursos que tiene México, no se ha logrado vencer la escasez alimentaria, y que el problema no es que no haya producción de alimentos, sino que no se ha generado un puente viable entre la carencia y la abundancia.Por su parte, Martín López Ramírez, director de Desarrollo Social y Humano indicó que la pobreza alimentaria debe atacarse junto a la sociedad civil organizada, y recordó que desde el gobierno se cuenta con varios programas alimentarios para grupos vulnerables.