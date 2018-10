“Esto cada día está peor y no nos dan solución. Sobre la seguridad, los ministeriales salen a toda velocidad, además traen a detenidos, bajándolos afuera de la agencia. Se hacen problema con Tránsito. El viernes vinieron y les quitaron las placas a usuarios y trabajadores de la dependencia. Hay carros estacionados en doble y hasta triple fila, y nos obstruyen la salida a los colonos”, señaló uno de los vecinos, que por cuestiones de seguridad, pidió reservar su nombre.

El problema es desde 2014



“La gente viene con sus familiares, generando basura y haciendo del baño en vía pública”, agregó el vecino de la calle Guillermo Vivanco.

Sin respuesta favorable



“Además, tienen otro acceso, un segundo acceso para que puedan entrar con sus vehículos, que es el que pedimos que usen, para evitar un accidente, luego los trabajadores nos dicen que ellos no tienen lugar para estacionarse, pero eso nos afecta a nosotros, y ellos tienen que resolverlo, no nosotros”, agregaron los vecinos.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Brindar soluciones alque provoca ladede detenidos alde la Procuraduría General de Justicia del Estado, es lo que piden vecinos de laLosde la, en donde se encuentran estas instalaciones, denunciaron a AM el problema vial que representa el acceso de vehículos a esta vialidad, además de la inseguridad que sienten ante la llegada de detenidos a esta zona. Este complejo fue inaugurado en abril del 2014 , por lo que los habitantes han tenido que lidiar con este problema, y el temor que les provoca la movilidad de detenidos, en la zona, además de soportar los malos tratos de los funcionarios que se estacionan en sus entradas.Los habitantes de la zona acudieron a la Presidencia Municipal de Irapuato para pedir atención al problema que genera las instalaciones del Complejo, logrando que la Secretaria Particular, Itzel Balderas, del Presidente Municipal, enviara un oficio al director del Complejo, José Daniel Villagómez Márquez.El funcionario a cargo de las Unidades Especializadas respondió a la Secretaria Particular, señalando que tomarían medidas para que los funcionarios no salieran a velocidades altas en los vehículos oficiales, en julio de este año, pero los vecinos señalaron que no se han dado respuestas favorables.En las imágenes proporcionadas por los habitantes de la vialidad, tomadas por cámaras de videovigilancia, se puede ver el congestionamiento de la calle, además de presencia de patrullas tanto de Policía Militar como vehículos de personal del Complejo, lo que genera miedo e incertidumbre a los ciudadanos.