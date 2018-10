En labor de parto

Fue niña

Unafue recibida pordecuando llegaron por su madre para llevarla al hospital.Silvia, la mamá, ya estaba en labor de parto y la bebé fue recibida en su hogar.Esto ocurrió a las 8 de la mañana del sábado en la casa ubicada sobre la calle Santa Fe y Asís, de la colonia Sangre de Cristo.Los paramédicos José Luis Vargas y Mariana Castillo acudieron al servicio a bordo de la ambulancia Eco-40.Silvia estuvo sintiéndose mal durante la madrugada y al amanecer, dijo a sus familiares que no toleraba los dolores.Llamaron a emergencias, pero cuando los socorristas llegaron con Silvia, la encontraron en labor de parto, así que la asistieron. Ya no había oportunidad de trasladarla al hospital.Silvia estuvo en labor de parto por varios minutos, hasta que Mariana y José Luis recibieron a la pequeña recién nacida.Ambas, en perfecto estado de salud, fueron llevadas a la clínica T-48 del Seguro Social para que fueran atendidas por los médicos.