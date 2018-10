FOX Y EL FRACKING

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Contrario a la postura del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el expresidente Vicente Fox no quita el dedo del renglón de que el fracking es el camino para recuperar la capacidad petrolera. A sus redes subió un selfie-video en el que relata el éxito de Texas, para producir petróleo y gas.El guanajuatense urge a recuperar la capacidad de producir petróleo y aprovechar los grandes yacimientos del norte del País, “es urgente aprovechar el fracking como tecnología moderna, es falso que afecta los recursos naturales, ahí está nuestro nuevo Cantarel, AMLO debe rectificar”.Lo cierto es que hay un debate mundial abierto sobre el impacto socioambiental y los riesgos de esa técnica de extracción del subsuelo. Se usa en Estados Unidos, Canadá, China, registrando aumento en la producción. Pero no la apoyan otros como Francia, Alemania, Reino Unido, España, Italia, y más.Ya transcurrieron dos semanas del cambio de Legislatura y sólo la bancada panista presentó formalmente su agenda para el primer periodo ordinario de sesiones que es muy corto, hasta diciembre. El Partido Verde ya también la tiene lista, falta saber en qué trabajarán Morena, PRI, PRD, Panal y MC.En algunos temas la agenda panista es todavía un marco muy general de buenos propósitos. Por ejemplo, en seguridad y justicia, la principal preocupación de los guanajuatenses, dicen: “Continuaremos actualizando el marco jurídico y fortaleceremos la estructura presupuestal de las instituciones dedicadas a proteger la tranquilidad, perfeccionando las leyes, bla, bla”.El qué reformar y cómo no lo detallan, pero ya el góber Diego les envió la primera tarea de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública y una Ley para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, que dan vida al Consejo Estatal de Seguridad y el fondo para fortalecer las policías municipales.Dos panistas leoneses serán claves para legislar y supervisar el presupuesto en esos temas: Rolando Alcántar, preside la Comisión de Seguridad y Comunicaciones; y Laura Cristina Márquez, en Justicia. En la anterior Legislatura no se atrevieron a tocar con el “pétalo” de una comparecencia al procurador Carlos Zamarripa y al secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, ni a los miembros de su equipo.La cita obligada de esos y otros funcionarios fueron las Glosas del Informe, cada marzo, y listo. Las comisiones legislativas se olvidaron de su tarea de fiscalizar todo el año cómo se gasta el presupuesto. Ese es uno de los grandes retos de esta Legislatura: hacer que todos los funcionarios rindan cuentas.En la agenda panista destaca la creación del Observatorio Legislativo Ciudadano. En la anterior Legislatura se creó el Consejo Ciudadano de Parlamento Abierto, cuyo impacto es muy limitado. Así que si quieren hacer algo en serio habrá que acercarse a los observatorios que ya funcionan, como el de León, a organismos empresariales, universidades, colegios de profesionistas, organizaciones sociales.En lo que sabemos de la bancada Verde (que son Vanessa Sánchez e Israel Cabrera) destaca el tema de la gestión para la creación de rellenos sanitarios regionales, la reducción de los residuos sólidos urbanos y el manejo adecuado de los residuos de manejo especial, problemática seria para Guanajuato. También el impulso de paneles solares en edificios de gobierno, biodigestores y transporte sustentable.Presentarán reformas para responsabilizar al Estado y al Municipio en que los policías tengan mejores salarios, prestaciones, equipamiento, condiciones laborales, defensoría gratuita y protección de su identidad y sus familias. Y revisar las sanciones a los delitos para ser más severos donde más duele.Este periodo los diputados locales tienen la chamba de revisar las leyes de ingresos de Estado y Municipios, y aprobar el Presupuesto de Egresos para el Estado 2019, mismo que el gobernador Diego y la presidenta de la Comisión de Hacienda, Ale Gutiérrez, ya dijeron que será “base cero”. Se han propuesto terminar con la inercia del gasto y modificarlo todito para invertir donde más se ocupa.