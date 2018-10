Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Liderazgo, persuasión, oratoria y negociación fueron algunas de las habilidades que estudiantes de distintas escuelas demostraron en el Ibemun 2018.El Modelo de las Naciones Unidas (MUN) se organizó en la Universidad Iberoamericana por quinta ocasión y participaron cerca de 150 jóvenes que debatieron sobre temas pertenecientes a la agenda internacional actual.“La actividad les brinda un panorama complejo sobre las problemáticas internacionales a los que actualmente tenemos que encontrar soluciones pacíficas para la resolución de las mismas”, comentó Lorena Jiménez.Ella es coordinadora de la licenciatura en Relaciones Internacionales, organizadora de la simulación.Cada participante debía conocer muy bien la posición del país que hayan elegido frente a la problemática, la delimitación en el marco de su interés nacional, así como sus propios procesos legislativos para integrarse al debate.Algunos de los comités que representaron fueron Asamblea General Histórica, Security Council, Liga de Estados Árabes, Commission on Science and Technology for Development, Organización Mundial de la Salud y ONU Mujeres, siendo este último grupo quien tocó el tema de la equidad de género.“Hay una equilibrada participación de hombres y mujeres, pero es algo muy interesante que las personas que dirigen el modelo son mujeres, lo cual es una punta de lanza para poner ciertos temas sobre la mesa para el debate”, agregó Lorena.