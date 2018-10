Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los detalles de la vida cotidiana nos muestran la belleza que puede ser “capturada” por un artista, como el caso del colombiano Andrés Alarcón.El pintor llegó a nuestra ciudad para presentar por primera vez una exposición titulada “Lo bello en lo cotidiano”, la cual está formada por 18 obras, entre dibujos en carboncillo, pastel y lápiz sobre papel y óleo.“Busco esos momentos íntimos que están entre nosotros y que, dentro de la cotidianidad, se pierden y se vuelven invisibles, entonces me gusta visibilizar esos momentos que parecen muy cotidianos, pero que sí son muy importantes”, comentó Andrés en la ceremonia de inauguración.La galería Kunaláh es el espacio que alberga las obras, lugar que busca ser un vínculo entre el espectador y el arte para generar conexiones emocionales.Algunas de las pinturas contienen fragmentos de otras obras, esto como un homenaje a grandes maestros que lo han inspirado a lo largo de su trayectoria.“A los 14 años me inició la pasión por la pintura, tuve la gran fortuna de tener grandes maestros, aprendí de ellos visitando sus estudios y estudiando la pintura clásica; me encanta la pintura en diferentes áreas, en acuarela, en acrílico, en el óleo, en dibujos, pastel, me gusta mucho lo bidimensional”, agregó el artista de 30 años.Entre algunos detalles que se pueden destacar, son los modelos que aparacen pintados, pues son personas que Andrés conoce, entre ellas una de sus sobrinas y su abuelo.Instagram: @andresalarconartFacebook: Andres Alarcon art