El grupo de gimnasia artística CODE León regresó del Campeonato Regional de Gimnasia Olímpica, Nivel 4 Zona 3, con varias preseas y la invitación a participar al Campeonato Nacional de Clubes 2018.Niñas leonesas de 6 a 13 años regresaron de Guadalajara después de dar su mejor esfuerzo en las pruebas de salto de caballo, barras asimétricas, viga de equilibrio y manos libres, para prepararse ahora para el nacional.Evelyn Jazmín Uribe Ramírez, de 8 año, se coronó como Campeona Regional nivel 4, al ser la atleta con mejor desenvolvimiento en la contienda, con la adquisición de 5 medallas, cuatro de ellas de primer lugar y una de segundo.“Siento un gran orgullo porque gané primer lugar, no fue fácil, de hecho, en la prueba de salto en mi segunda pasada, me caí, yo pensé que con ese error iba a obtener e último lugar”, compartió Evelyn, quien desde hace dos años práctica la gimnasia.“Cuando me nombraron en salto primer lugar y campeona de la prueba me quedé con la boca abierta, pensé que iba a sacar el último, pero fue el primer lugar, me puse muy contenta”, recordó.El all around es la suma de cada uno de los tiempos de las pruebas o aparatos, es así como Evelyn obtuvo el primer lugar también en esa categoría.Cada una de las atletas participaron individualmente, pero como eran más de tres, lograron participar en equipo, los jueces tomaron los mejores tres tiempos de las integrantes.Las gimnastas de CODE León practican en el Centro de Alto Rendimiento, el cual desde hace dos años abrió sus puertas y ha preparado a niñas y niños de diferentes edades en distintas disciplinas deportivas, entre ellas, gimnasia artística.“El crecimiento del centro ha sido muy rápido, gracias a la dedicación y entrega de las niñas, hemos tenidos buenos resultados de excelencia y buscamos ampliarlo para poder atender a más niñas”, dijo Alejandra Sandoval, coordinadora de CODE León.“He visto la calidad y superación de las niñas, queremos llegar más adelante a eventos internacionales como Juegos Panamericanos, y el próximo ciclo tener niñas para Olimpiada Nacional”, agregó.