Video. Niño boleador es sorprendido con inesperado regalo

Un niño que bolea zapatos estremeció las redes sociales por su emotiva reacción al querer entrar a un juego infantil y un joven le ayuda para cumplir su deseo.

En un centro comercial de Bolivia, un menor aparece cerca de una piscina de pelotas con el rostro desencajado, ya que su ilusión era entrar a jugar.

“¿Te quieres meter?”, le preguntó un joven que grabó la escena con su celular. "Me regañan. No quiere el policía", dijo el niño mientras veía con tristeza a los demás niños jugar. "Yo voy a pagar para que entres ahí", le respondió el joven ante la incertidumbre del menor que le dice: "Ahorita no tengo para mi pasaje. Solo hice 25 lustres".

El joven detuvo el video para pagarle al niño la entrada al lugar y además, le dio varios billetes para su pasaje.

La publicación de este "héroe sin capa" ha alcanzado 1 millón de reproducciones en Facebook, asimismo ha tenido 37 mil reacciones y ha sido compartido 26 mil ocasiones por los usuarios de la red social.

