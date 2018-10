Hoy con el León de Ambriz podemos decir que las piernas de los Verdes no han reaccionado como se esperaba.



En el medio terreno hay para escoger entre parejas formadas por Iván Rodríguez y Pedro Aquino, o la ya mencionada Mejía-Leo, así como la última hecha entre Mejía y el Chapo.

Lo de del torneo copero se podría entender porque regularmente los equipos dan cabida en la titularidad a jugadores que son banca.Sin embargo, es precisamente en la Liga donde el domador le mueve y le busca para determinar su once ideal, cuadro que todavía no podemos distinguir claramente.Siempre será complicado ajustar un equipo que jugaba mal, aunqueRecordemos que Torrente no perdió en el torneo que llegó como relevo y el Chavo Díaz ligó hasta cinco victorias en la misma circunstancia.Es más, Nacho aún le debe a la afición leonesa una victoria en casa si consideramos que se eliminó a los Pumas en el desempate desde el manchón penal.En el futbol siempre vemos sociedades que conducen exitosamente a un equipo durante los partidos, que contagian hacia la práctica de buen futbol y sacan la casta en los momentos difíciles.O Nacho Ambriz trata de darle rotación al cuadro esmeralda muy al estilo ‘Predicador Osorio’ o simplemente no le halla la cuadratura al círculo por más que le rasca., misma que volvió a sacar las carencias de La Fiera y con esto, se nos presentó la situación de siempre en la que es difícil entender los movimientos que hacen los técnicos en la titularidad., en el siguiente duelo de Liga esta pareja fue disuelta olvidándose de los frutos cosechados.Hoy no podemos hablar de sociedades en cancha que sean firmes con el León.mientras que entre Mosquera y Tesillo serán elegidos de acuerdo al rival.En ataque,Urge ya una definición con La Fiera pues el margen de error es nulo y el tiempo también, pues en la Liga ya no se puede perder y en la Copa mucho menos.@geraslugo