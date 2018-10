"Entré a un restaurante en Miami con mi novia y me dirigieron a una mesa que no me gustó, me cambiaron y me sentaron junto a una en la que estaban cinco personas", menciona el ahora comentarista deportivo.



"Me paré al baño y de regreso vi a una persona en esa mesa que traía una camiseta de Argentina o algo así, una de azul y blanco, pero la verdad es que no me fijo quién está a mi lado. Me senté en mi lugar".



"Comencé a oír que ese tipo hablaba de que se las sabía de todas, todas del futbol de Colombia, de Argentina, una prepotencia. Yo le decía a mi novia 'qué desagradable tipo".



"Dijo: cuando estuve en la Selección Mexicana, ganamos un gran título, estuvimos muy bien'. La verdad es que no sé bien si dijo Copa Oro o Confederaciones, pero supongo que era en la época de (Manolo) Lapuente. Habló de mucha gente, pero la verdad es que mejor no decir nombres".



"Se vendió caro, 'a mí déjenme pensar y ustedes hagan lo demás. Convendría hacer una agencia para todo lo demás'. Casi casi se manejaba como Dios, Juan Camaney", aseguró.

Estaba sentado a pocos metros de aquella conversación



"Esto no me lo contaron lo escuché, decía 'déjenme crear y hagamos una agenda, de verdad a los colombianos les deseo lo mejor, porque se lo merecen, pero no saben dónde se meten'".



— Creo que sí, pero si lo hizo me ignoró, es muy cínico. Estaba sentado a metro y medio, pero la verdad es que no me sorprende nada de ese señor, es capaz de eso o más. Recuerdo que cuando estaba en Necaxa llegó diciendo que él hizo campeón al equipo. No recuerdo que entrara a jugar o que hiciera el parado táctico.



— Pues él pone nuevas caras pero sigue siendo lo mismo y siempre ha trabajado en muchos países.



— Algunas. Una vez en México, en un hotel, quedamos cara a cara y me dijo: 'no me vayas a pegar' y se fue corriendo. Esta es la segunda vez que me lo topo en Miami, fue en un avión. Pero no le voy a hacer nada, ni que estuviera loco, no me voy a rebajar a discutir con él", finalizó.

