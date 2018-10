El verdadero rival de Yesica Hernández: el clembuterol

Aficionada del Club León

revela que su primer impulso deportivo fue hacia el futbol, aunque su talento la llevó al inesperado camino de la halterofilia.

Medalla de oro en mano,confiesa cuál es su verdadera preocupación deportiva: la carne contaminada conGanadora de la, la leonesa sabe que su carrera recién inicia y que su deporte, el levantamiento de pesas, está bajo la lupa en cuestiones de dopaje.“No tengo nutriólogo ni nada, o sea sí tenemos en León pero ahorita no tengo una dieta ni nada, pero tampoco es para que me esté metiendo (sic) así cosas que no, comida rápida, pues, sino que”, comentaaún desde, Argentina, sede de los terceros Olímpicos de la Juventud.“De hecho, casi todo el año llevo comiendo pollo... y sí me gusta el pollo, pero ya no lo aguanto ahorita, es que como eso casi de todos los días”, agrega.En la década reciente,luego de consumir accidentalmente carne contaminada con clembuterol, una sustancia usada ilegalmente para engordar el ganado.Además, Ye“De hecho yo no conocía la halterofilia, yo jugaba futbol… de hecho nadie de nuestra familia conocía las pesas, pero mis papás me dijeron 'si tú quieres, nosotros te apoyamos'”, recuerda la leonesa.“Nunca me imaginé llegar a levantar pesas porque como te digo, no las conocía y siempre lo que me gustaba mucho era jugar futbol,y mucho menos a representar a México”.Incluso, la deportista de 16 años se confiesa aficionada del Club León. “Yo miro los partidos del León,”, agrega.