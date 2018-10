Футболисты Кокорин и Мамаев избивают чиновника Минпромторга в московской “Кофемании”.

Кокорин подбегает к Паку, бьет его стулом, подлетает остальная компания с Мамаевым.



8 октября. Холст, масло, уголовка. pic.twitter.com/6x593uIeYr — Breaking Mash (@BreakingMash) October 8, 2018

Y luego agreden a un chofer

, conocidos futbolistas rusos, protagonizaron un escándalo que puede costarles muy caro, luego de golpear a una persona en una cafetería de Moscú.La agresión se dio en la mañana de este martes, cuando los jugadores llegaron a una cafetería acompañados de amigos. Supuestamente,, quien resultó ser, les pidió a los futbolistas dejar de gritar, por lo que se molestaron y comenzaron a insultarlo y agredirlo físicamente.También resultó golpeadodel Sector Automotriz en Rusia. Denis Pak, por su parte, es directivo en el Ministerio de Industria y Comercio.La Policía rusa ya investiga los hechos, aunque por el momento, jugador del, y, del, no han sido acusados.Más tarde se dio a conocer que los mismos futbolistas son sospechosos de, ocurrida esta misma mañana.Según el diario Moskovski Komsomolets, los futbolistas habrían agredido a una los funcionarios rusos.La víctima eschofer de la presentadora de televisión. El conductor estaba afuera de la cafetería y luego de reclamar por la agresión, los futbolistas comenzaron a golpear el auto.El chofer resultó con golpes en la cabeza y fueDe parte del Club, donde Mamáev, se han desmarcado de las agresiones e incluso anunciaron que tratarán de cortar su contrato con el jugador. "Vamos a aplicarindicadas en el contrato. Es la primera vez que nos hemos encontrado con una situación así, cuando se abre una investigación criminal de un incidente relacionado con un futbolista del club.. Y no puede tener ninguna justificación", anunció el equipo en un comunicado.Desde el cluby aunque han condenado la acción de Kokorin, no se ha determinado alguna sanción.Ambos jugadores fueron seleccionados por Rusia en la, aunque no asistieron al, celebrado en su país.