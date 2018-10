“Yo era el 30 o 35, se entrevistaron con 24, pero yo estaba más adelante, pero yo creo que pasa (la no elección) por un gusto de los dirigentes. Evidente yo no gustaba y es respetable”, comentó.

León sí me buscó, acepta



“Sí, estuve hablando con Jesús Martínez y obviamente soy muy agradecido con los dirigentes, al grado de los pasos que he dado en Chivas, así como en el nuevo proyecto que tengo y respeto mucho”, comentó a Jorge Pietrasanta.



“Me llamó otro equipo y los dos estaban en situaciones críticas en su momento con un entrenador y eso era lo que me sonaba, la verdad que, siempre estamos pendientes de que a alguien no le tenga que ir bien, para ser llamado, pero no quería aceptar ese tipo de propuestas”, aseguró.

'No seas mentiroso', dice Quirarte a Almeyda



“No seas mentiroso, ahí sí te lo refuto, que nos juntemos con ellos dos (con Jorge Vergara y José Luis Higuera”, le dijo Quirarte.



Tras la discusión, Quirarte aclaró su opinión y le reiteró que, quizá, se bloqueó para llegar a la Selección por la manera en que se promovía a diferentes selecciones y porque se ventilaron cosas personales.



“Y el hecho de que me pueda tomar fotos con quien yo quiera, es mi vida privada y puedo tomarme con Marco Antonio Muñiz, con Jorge Vergara o con el señor Martínez, o sea, ¿te voy a tener que pedir permiso para tomarme una foto?”, le recriminó.

